Крадіжка квітів з Еспланади пам’яті у місті Южне: поліція шукає жінку, яка забирала квіти полеглих Героїв

На Одещині поліцейські розслідують факт крадіжки квітів з Еспланади пам’яті полеглих Героїв у місті Южне. Факт крадіжки виявили родичі загиблих Героїв, які й попросили правоохоронців дізнатись куди пропадають квіти. Зазначається, що шукають жінку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одещини, передає УНН.

Про зникнення живих квітів правоохоронцям повідомила мати одного із загиблих воїнів. Поліцейські одразу ж виїхали на місце події, опитали містян та передивились камери відеоспостереження. На записах правоохоронці встановили, що жінка забрала з площі Перемоги квіти та пішла у невідомому напрямку. – повідомили у поліції.

Деталі

Зазначається, що поліцейські вже перевіряють квіткові ринки, магазини й місця стихійної торгівлі, аби встановити особу громадянки, яка забирала квіти.

За результатами проведеної перевірки та після встановлення особи жінки, буде вирішуватись питання щодо правової кваліфікації її протиправних дій та притягнення до передбаченої законом відповідальності.

Контекст

Мережею прокотилось відео, на якому видно, як в місті Южне жінка краде квіти з банерів на честь загиблих військових.

За свідченнями волонтерів зі штабу "Незламні", які мають доступ до камер відеоспостереження за меморіалом, жіночка приходить до Еспланади Памʼяті регулярно. Вона збирає свіжі квіти, і за припущенням волонтерів "скоріш за все потім продає".