Кража цветов с Эспланады памяти в городе Южный: полиция ищет женщину, которая забирала цветы павших Героев
Киев • УНН
Полиция расследует кражу цветов с мемориала в Южном, посвященного погибшим украинским героям, после того, как об этом сообщили родственники, которые увидели это на видео с камер наблюдения.
В Одесской области полицейские расследуют факт кражи цветов с Эспланады памяти павших Героев в городе Южный. Факт кражи обнаружили родственники погибших Героев, которые и попросили правоохранителей узнать куда пропадают цветы. Отмечается, что ищут женщину. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
Об исчезновении живых цветов правоохранителям сообщила мать одного из погибших воинов. Полицейские сразу же выехали на место происшествия, опросили горожан и пересмотрели камеры видеонаблюдения. На записях правоохранители установили, что женщина забрала с площади Победы цветы и ушла в неизвестном направлении.
Детали
Отмечается, что полицейские уже проверяют цветочные рынки, магазины и места стихийной торговли, чтобы установить личность гражданки, которая забирала цветы.
По результатам проведенной проверки и после установления личности женщины, будет решаться вопрос о правовой квалификации ее противоправных действий и привлечения к предусмотренной законом ответственности.
Контекст
По сети прокатилось видео, на котором видно, как в городе Южный женщина ворует цветы с баннеров в честь погибших военных.
По свидетельствам волонтеров из штаба "Незламні", которые имеют доступ к камерам видеонаблюдения за мемориалом, женщина приходит к Эспланаде Памяти регулярно. Она собирает свежие цветы, и по предположению волонтеров "скорее всего потом продает".
Кража цветов с Эспланады памяти в городе Южный: полиция ищет женщину, которая забирала цветы павших Героев
Полиция расследует кражу цветов с мемориала в Южном, посвященного погибшим украинским героям, после того, как об этом сообщили родственники, которые увидели это на видео с камер наблюдения.
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