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ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації

ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації

Київ • УНН

 • 21467 перегляди

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації, повідомляє УНН із посиланням на нардепів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка. 

Верховної Ради ухвалила в цілому проєкт постанови про перейменування міст. За - 281.  

- написав Гончаренко.

Він вказав, з цієї постанови вилучили - Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.

Як додав Ярослав Железняк, 327 населених пунктів буде перейменовано. 

Перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.

Перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

У Києві перейменували 7 вулиць на честь захисників України29.08.24, 17:12 • 25273 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
synelnykoveСинельникове
verkhovna-radaВерховна Рада
yuzhneЮжне
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраїна
pavlohradПавлоград

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