ВР підтримала перейменування 327 населених пунктів у межах дерусифікації
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в Україні. Змінюються назви, пов'язані з російськими та радянськими наративами, включаючи імена московських діячів та радянську символіку.
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації, повідомляє УНН із посиланням на нардепів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка.
Верховної Ради ухвалила в цілому проєкт постанови про перейменування міст. За - 281.
Він вказав, з цієї постанови вилучили - Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.
Як додав Ярослав Железняк, 327 населених пунктів буде перейменовано.
Перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви.
Перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.
Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.
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