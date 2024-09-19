ВР поддержала переименование 327 населенных пунктов в рамках дерусификации

Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в рамках декоммунизации, сообщает УНН со ссылкой на нардепов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка.

Верховной Рады приняла в целом проект постановления о переименовании городов. За - 281.

- написал Гончаренко.

Он указал, из этого постановления изъяли - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Как добавил Ярослав Железняк, 327 населенных пунктов будут переименованы. Переименовываются названия населенных пунктов, которые содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия.

Переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и др.

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайское, Першотравневое, Першотравенск, Маевка и тому подобное.

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