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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР поддержала переименование 327 населенных пунктов в рамках дерусификации

ВР поддержала переименование 327 населенных пунктов в рамках дерусификации

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 09:05  •  12005 просмотра

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Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в Украине. Меняются названия, связанные с российскими и советскими нарративами, включая имена московских деятелей и советскую символику.

Верховная Рада приняла постановление о переименовании 327 населенных пунктов в рамках декоммунизации, сообщает УНН со ссылкой на нардепов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка. 

Верховной Рады приняла в целом проект постановления о переименовании городов. За - 281.  

- написал Гончаренко.

Он указал, из этого постановления изъяли - Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Как добавил Ярослав Железняк, 327  населенных пунктов будут переименованы. Переименовываются названия населенных пунктов, которые содержат российские и советские нарративы или русифицированные названия.

Переименовываются названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и др.

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Першотравенка, Первомайское, Первомайское, Першотравневое, Першотравенск, Маевка и тому подобное.

У Києві перейменували 7 вулиць на честь захисників України29 августа 2024, 14:12 • 24967 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
sinelnikovoСинельниково
verkhovna-radaВерховная Рада
yuzhnЮжн
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина
pavlogradПавлоград