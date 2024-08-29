В Киеве переименовали 7 улиц в честь защитников Украины
Киев • УНН
Киевский городской совет принял решение о переименовании 7 улиц и переулков в рамках дерусификации. Новые названия чтят память украинских военных и общественных деятелей, которые защищали Украину.
В Киеве в рамках дерусификации и декоммунизации переименованы еще 7 улиц и переулков в честь защитников Украины. Соответствующее решение принял Киевский городской совет 29 августа, в День памяти защитников Украины, передает УНН со ссылкой на городской совет.
Как сообщается, переименовали такие городские объекты:
- Деснянский район: переулок Вешенский переименован в честь украинского военного летчика, старшего летчика, капитана 40 БрТА, Героя Украины Вячеслава Радионова.
- Подольский район: переулок Достоевского переименован в честь украинского поэта, военнослужащего, младшего сержанта Вооруженных сил Украины (позывной «Дали») Максима Кривцова;
- улица Нахимова переименована в честь украинского общественного и политического деятеля, историка, ветерана полка «Азов» Николая Кравченко.
- Дарницкий район: улица Константина Заслонова переименована в честь старшего солдата 241 бригады Сил ТрО ВСУ, участника боев с российскими оккупантами в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях Геннадия Афанасьева.
- Голосеевский район: улица Стрелковая переименована в честь солдата Национальной гвардии Украины, участника Революции Достоинства Олега Дидушко.
- Святошинский район: улица Генерала Наумова переименована в честь Героя Украины, майора, командира 1-го батальона отдельного отряда специального назначения НГУ «Азов» Олега Мудрака.
- Соломенский район: улица Вузовская переименована в честь младшего сержанта, командира боевой машины - командира отделения 503 Отдельного батальона морской пехоты ВСУ Максима Токарева.
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