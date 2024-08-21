В Киеве могут переименовать улицу в честь погибшего пилота «Джуса»

Одну из улиц в Соломенском районе Киева могут переименовать в честь погибшего военного пилота Андрея "Джуса" Пильщикова. Об этом говорится в ответе городского головы Киева Виталия Кличко на соответствующую петицию, передает УНН.

Детали

Автор петиции предлагал переименовать в честь погибшего пилота улицу Зеленогорскую, поскольку она происходит от названия одноименного российского города.

Городские власти в целом поддержали идею переименования, однако указали, что происхождение названия этой улицы не установлено и нет официального заключения, относится ли оно к российской имперской символике. То есть решение будут определять не по закону о декоммунизации.

Теперь для переименования надо подать предложение с обоснованием, информационную справку об Андрее Пильщикове и письменное согласие родственников.

Дополнение

Военный пилот истребителя МиГ-29 капитан Андрей Пильщиков с начала полномасштабного вторжения России совершил сотни боевых вылетов. Ему присвоено воинское звание "майор" (посмертно), также посмертно он получил и Орден "За мужество" II степени.

Напомним

"Джус" и еще двое пилотов из Васильковского отряда погибли на Житомирщине. Днем 25 августа там столкнулись учебные самолеты Л-39. ГБР расследует обстоятельства авиакатастрофы. Предварительная квалификация: нарушение правил полетов или подготовки к ним.