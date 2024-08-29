У Києві перейменували 7 вулиць на честь захисників України
Київ • УНН
Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування 7 вулиць та провулків у рамках дерусифікації. Нові назви вшановують пам'ять українських військових та громадських діячів, які захищали Україну.
У Києві в рамках дерусифікації та декомунізації перейменовано ще 7 вулиць та провулків на честь захисників України. Відповідне рішення ухвалила Київська міська рада 29 серпня, у День пам'яті захисників України, передає УНН із посиланням на міську раду.
Як повідомляється, перейменували такі міські об’єкти:
- Деснянський район: провулок Вешенський перейменовано на честь українського військового льотчика, старшого льотчика, капітана 40 БрТА, Героя України Вячеслава Радіонова.
- Подільський район: провулок Достоєвського перейменовано на честь українського поета, військовослужбовця, молодшого сержанта Збройних сил України (позивний «Далі») Максима Кривцова;
- вулиця Нахімова перейменована на честь українського громадського і політичного діяча, історика, ветерана полку «Азов» Миколи Кравченка.
- Дарницький район: вулиця Костянтина Заслонова перейменована на честь старшого солдата 241 бригади Сил ТрО ЗСУ, учасника боїв з російськими окупантами у Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях Геннадія Афанасьєва.
- Голосіївський район: вулиця Стрілкова перейменована на честь солдата Національної гвардії України, учасника Революції Гідності Олега Дідушка.
- Святошинський район: вулиця Генерала Наумова перейменована на честь Героя України, майора, командира 1-го батальйону окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Олега Мудрака.
- Солом'янський район: вулиця Вузівська перейменована на честь молодшого сержанта, командира бойової машини – командира відділення 503 Окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Максима Токарева.
У Києві можуть перейменувати вулицю на честь загиблого пілота "Джуса"21.08.24, 13:53 • 40261 перегляд