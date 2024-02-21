На Одещині розвивають мережу реабілітації військових

На території Одеської області реалізовується кілька проєктів з відкриття реабілітаційних центрів для військових. Про це в ефірі 7-го каналу (Одеса) повідомив заступник очільника Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

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Він уточнив, що облдержадміністрація не є модератором в питанні реабілітації військових.

Є клінічний військовий госпіталь, підпорядкований МОУ, який відповідає за ці питання, і надає відповідні направлення до тих чи інших медичних закладів Одещини. Але, не зважаючи на це, ми маємо свою базу для реабілітації військових – це наш відомчий обласний шпиталь ветеранів війни. Саме на базі цього закладу по програмі Recovery надається реабілітація військовим - розповів він.

Минулого року на придбання реабілітаційного обладнання було витрачено 28 млн грн, продовжив Харлов. Вказане обладнання було поставлене в обласний шпиталь ветеранів війни, та на базу Одеської обласної клінічної лікарні.

Крім того, за словами Харкова, невдовзі буде реалізовано проєкт відкриття нового реабілітаційного центру в місті Ізмаїл на базі Ізмаїльської лікарні.

"А ще - в центрі міста у нас є чудова будівля реабілітаціно-спортивного диспансеру. Сподіваюся, що в квітні-травні там буде завершено капремонт, і запрацює сучасний реабілітаційний центр, в першу чергу для наших військових", - розповів він.

Окрім військових на Одещині опікуються реабілітацією дітей.

"На сьогодні діє проєкт щодо відкриття потужного сучасного реабілітаційного дитячого центру в місті Южне. Це старий, заморожений проект, який не змогли довести до логічного завершення. Але, завдячуючи нашим міжнародним партнерам, ми спробуємо його завершити", - повідомив він.

Нагадаємо, попри війну Одещина стрімко розвиває медицину. Так, у лютому в Дунайській обласній лікарні, що на Одещині, після капітального ремонту відкрили відділення інтервенційної радіології.

У січні цьогоріч Одещина отримала унікальні опікові ліжка та витратні матеріали, профінансовані благодійниками, для допомоги тим, хто отримав важкі опіки, часто внаслідок російських атак.

Раніше Кіпер повідомляв, що забезпечення якісної та доступної медицини на Одещині є одним із основних напрямків роботи Одеської обладміністрації.

Щонайменше в пʼяти обласних медичних центрах Кіпер змінив керівників, зокрема Екстреної допомоги. А восени минулого року громаді і обладміністрації вдалося відвоювати корпуси хіміотерапії онкоцентру, які облрада в 2022 році передала в приватні руки на 49 років.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом, винних обіцяє покарати. Наразі корпуси онкоцентру повернуті у комунальну власність, а онкохворі продовжують там безкоштовне лікування.