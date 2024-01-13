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Спільна справа: голова Одеської ОВА Кіпер разом з благодійниками облаштували в регіоні унікальні опікові ліжка

Київ • УНН

 • 32048 перегляди

Одещина отримала унікальні опікові ліжка та витратні матеріали, профінансовані благодійниками, для допомоги тим, хто отримав важкі опіки, часто внаслідок російських атак.

Унікальні опікові ліжка і річний запас витратних матеріалів до них - Одещина отримала безцінну допомогу від українських благодійників - Фонду "Милосердя Віктор" та "Унілекс". Відтепер пацієнти навіть з найважчими ступенями опіків, які нерідко є наслідками ворожих атак рф, зможуть отримувати оперативну допомогу. Подробиці в коментарі УНН розповів голова БФ "Унілекс" Руслан Настич.

Деталі

Так, за його словами, фонд направив допомогу на прохання очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ми займаємося медобладнанням. У нас з’явилася можливість допомогти Одещині - і ми залюбки це зробили", - каже Настич.

В "Унілексі" розуміють гостру потребу медичних закладів регіону в забезпеченні військових, пересічних громадян сучасними методами лікування, продовжив керівник БФ. Тож зволікань з допомогою не було, додає він.

"Передане обладнання - воно дійсно унікальне. Такі опікові ліжка виготовляють лише кілька виробників у світі. Разом з ліжками ми надали ще й річний запас витратних матеріалів.

Унікальність обладнання полягає в тому, що завдяки ньому можна ефективно лікувати опіки найважчих ступенів, паралельно зменшуючи больові відчуття пацієнтів та пришвидшуючи генерацію шкіри навіть на сильно уражених, обʼємних ділянках шкіри", - розповів він.

Загальна вартість допомоги від "Унілексу" склала понад 10 млн грн.

"Я рахую, що це дуже суттєва допомога для Одещини.

Продовжуємо працювати на благо України, військових, цивільних, дітей", - резюмував Настич.

Довідка

Благодійний фонд "Унілекс" діє з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

БФ допомагає військовим щодо придбання спорядження, автомобілів, маскувальних сіток, будівельних матеріалів, компʼютерної техніки.

Також БФ допомогає цивільному населенню, забезпечує медичні заклади необхідним обладнанням, підтримує українських дітей.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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