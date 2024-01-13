Общее дело: глава Одесской ОВА Кипер вместе с благотворителями обустроили в регионе уникальные ожоговые койки

Уникальные ожоговые кровати и годовой запас расходных материалов к ним - Одесская область получила бесценную помощь от украинских благотворителей - Фонда "Милосердя Віктор" и "Унілекс". Отныне пациенты даже с самыми тяжелыми степенями ожогов, которые нередко являются последствиями вражеских атак рф, смогут получать оперативную помощь. Подробности в комментарии УНН рассказал председатель БФ "Унілекс" Руслан Настич.

Детали

Так, по его словам, фонд направил помощь по просьбе главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Мы занимаемся медоборудованием. У нас появилась возможность помочь Одесской области - и мы охотно это сделали", - говорит Настич.

В "Унілекс" понимают острую потребность медицинских учреждений региона в обеспечении военных, рядовых граждан современными методами лечения, продолжил руководитель БФ. Поэтому промедлений с помощью не было, добавляет он.

"Переданное оборудование - оно действительно уникальное. Такие ожоговые кровати изготавливают лишь несколько производителей в мире. Вместе с кроватями мы предоставили еще и годовой запас расходных материалов.

Уникальность оборудования заключается в том, что благодаря ему можно эффективно лечить ожоги тяжелых степеней, параллельно уменьшая болевые ощущения пациентов и ускоряя генерацию кожи даже на сильно пораженных, объемных участках кожи", - рассказал он.

Общая стоимость помощи от "Унилекса" составила более 10 млн грн.

"Я считаю, что это очень существенная помощь для Одесской области.

Продолжаем работать на благо Украины, военных, гражданских, детей", - резюмировал Настич.

Справка

Благотворительный фонд "Унілекс" действует с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

БФ помогает военным в приобретении снаряжения, автомобилей, маскировочных сеток, строительных материалов, компьютерной техники.

Также БФ помогает гражданскому населению, обеспечивает медицинские учреждения необходимым оборудованием, поддерживает украинских детей.