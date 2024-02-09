Попри війну Одещина стрімко розвиває медицину: завершено капремонт лікарні, де надають допомогу при інфарктах
Київ • УНН
Відкриття відділення інтервенційної радіології в Дунайській обласній лікарні в Одеській області дозволяє надавати сучасну допомогу при інфарктах та інсультах за допомогою нової сучасної ангіографічної системи, незважаючи на війну.
В Дунайській обласній лікарні, що на Одещині, після капітального ремонту відкрили відділення інтервенційної радіології. Про це пише очільник Одеської обладміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Незважаючи на війну, Одещина продовжує розвиватися. З візитом в Ізмаїльському районі. Значну увагу приділили медицині. Після ремонту в Дунайській обласній лікарні після капітального ремонту відкрили відділення інтервенційної радіології. Тепер тут буде працювати надсучасна ангіографічна система виробництва Philips, що дозволяє проводити складні внутрішньосудинні втручання та надавати високотехнологічну медичну допомогу при інфарктах та інсультах
Крім того, Кіпер оглянув ремонтні роботи у реабілітаційному центрі.
У неврологічному відділенні КНП ІМР "Ізмаїльська міська центральна лікарня" представники обладміністрації проінспектували роботи у реабілітаційно-неврологічному відділенні.
"У цьому ж медичному закладі оглянули сучасну мікробіологічну лабораторію, що проводить дослідження ПЛР-методом. Поспілкувалися з колективами лікарень, зрозуміли потреби як лікарів, так і пацієнтів. Будемо працювати", - підкреслив Кіпер.
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Нагадаємо, раніше Кіпер повідомляв, що забезпечення якісної та доступної медицини на Одещині є одним із основних напрямків роботи Одеської обладміністрації. Щонайменше в пʼяти обласних медичних центрах Кіпер змінив керівників, зокрема Екстреної допомоги.
А восени минулого року громаді і обладміністрації вдалося відвоювати корпуси хіміотерапії онкоцентру, які облрада в 2022 році передала в приватні руки на 49 років. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом, винних обіцяє покарати.
Наразі корпуси онкоцентру повернуті у комунальну власність, а онкохворі продовжують там безкоштовне лікування.