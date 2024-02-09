Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах

В Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии. Об этом пишет глава Одесской обладминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Несмотря на войну, Одесская область продолжает развиваться. С визитом в Измаильском районе. Значительное внимание уделили медицине. После ремонта в Дунайской областной больнице после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии. Теперь здесь будет работать сверхсовременная ангиографическая система производства Philips, позволяющая проводить сложные внутрисосудистые вмешательства и оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь при инфарктах и инсультах - отметил он.

Кроме того, Кипер осмотрел ремонтные работы в реабилитационном центре.

В неврологическом отделении КНП ИГС "Измаильская городская центральная больница" представители обладминистрации проинспектировали работы в реабилитационно-неврологическом отделении.

"В этом же медицинском учреждении осмотрели современную микробиологическую лабораторию, которая проводит исследования ПЦР-методом. Пообщались с коллективами больниц, поняли потребности как врачей, так и пациентов. Будем работать", - подчеркнул Кипер.

Напомним, ранее Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации. По меньшей мере в пяти областных медицинских центрах Кипер сменил руководителей, в частности Экстренной помощи.

А осенью прошлого года громаде и обладминистрации удалось отвоевать корпуса химиотерапии онкоцентра, которые облсовет в 2022 году передал в частные руки на 49 лет. Прокуратура открыла уголовное производство по этому факту, виновных обещает наказать.

Сейчас корпуса онкоцентра возвращены в коммунальную собственность, а онкобольные продолжают там бесплатное лечение.