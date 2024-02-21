В Одесской области развивают сеть реабилитации военных
Киев • УНН
В Одесской области реализуется несколько реабилитационных проектов, призванных помочь военнослужащим и детям восстановиться после травм, полученных во время войны.
На территории Одесской области реализуется несколько проектов по открытию реабилитационных центров для военных. Об этом в эфире 7-го канала (Одесса) сообщил заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что облгосадминистрация не является модератором в вопросе реабилитации военных.
Есть клинический военный госпиталь, подчиненный МОУ, который отвечает за эти вопросы, и предоставляет соответствующие направления в те или иные медицинские учреждения Одесской области. Но, несмотря на это, мы имеем свою базу для реабилитации военных - это наш ведомственный областной госпиталь ветеранов войны. Именно на базе этого заведения по программе Recovery предоставляется реабилитация военным
В прошлом году на приобретение реабилитационного оборудования было потрачено 28 млн грн, продолжил Харлов. Указанное оборудование было поставлено в областной госпиталь ветеранов войны, и на базу Одесской областной клинической больницы.
Кроме того, по словам Харькова, вскоре будет реализован проект открытия нового реабилитационного центра в городе Измаил на базе Измаильской больницы.
"А еще - в центре города у нас есть замечательное здание реабилитационно-спортивного диспансера. Надеюсь, что в апреле-мае там будет завершен капремонт, и заработает современный реабилитационный центр, в первую очередь для наших военных", - рассказал он.
Кроме военных в Одесской области занимаются реабилитацией детей.
"На сегодня действует проект по открытию мощного современного реабилитационного детского центра в городе Южный. Это старый, замороженный проект, который не смогли довести до логического завершения. Но, благодаря нашим международным партнерам, мы попробуем его завершить", - сообщил он.
Напомним, несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину. Так, в феврале в Дунайской областной больнице, что в Одесской области, после капитального ремонта открыли отделение интервенционной радиологии.
В январе этого года Одесская область получила уникальные ожоговые кровати и расходные материалы, профинансированные благотворителями, для помощи тем, кто получил тяжелые ожоги, часто в результате российских атак.
Ранее Кипер сообщал, что обеспечение качественной и доступной медицины в Одесской области является одним из основных направлений работы Одесской обладминистрации.
Как минимум в пяти областных медицинских центрах Кипер сменил руководителей, в том числе Экстренной помощи. А осенью прошлого года громаде и обладминистрации удалось отвоевать корпуса химиотерапии онкоцентра, которые облсовет в 2022 году передал в частные руки на 49 лет.
Прокуратура открыла уголовное производство по этому факту, виновных обещает наказать. Сейчас корпуса онкоцентра возвращены в коммунальную собственность, а онкобольные продолжают там бесплатное лечение.
В Одесской области развивают сеть реабилитации военных
В Одесской области реализуется несколько реабилитационных проектов, призванных помочь военнослужащим и детям восстановиться после травм, полученных во время войны.
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