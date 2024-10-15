Кіпер розповів про підготовку Одещини до опалювального сезону

Одещина готова до початку опалювального сезону. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів очільник Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Ворог підступно діє, не відомо якою буде зима. Але хочу сказати, що наприкінці минулого сезону одразу розпочалася підготовка до поточного. Практично на 100% підготовлено всі котельні в мережі, аби почати опалювальний сезон. По прогнозу - до 1 листопада опалювальний сезон розпочнеться

Кіпер додав, що перевірено всі системи на обʼєктах соцсфери, житлового фонду, теплове та водопровідне господарство.

"Проводимо низку заходів для того, щоб бути готовими до будь-яких подій", - підкреслив він.

Триває процес із переведення котелень на альтернативні види палива.

Що співпраці – це Юнісеф, Говерла та інші наші партнери, які постійно працюють з нами. Воно надають газопоршневі установки. Місто Південне, місто Чорноморськ, місто Одеса сьогодні працюють над тим, щоб забезпечити себе газопоршневими установками і мати вже стабільність і спокій в цьому напрямку. Це довгий і тривалий процес, але і президент проводив ставку з цього приводу, і КМУ також. Дивимося, де у нас болючі міста, підключаємо наших партнерів, аби пришвидшити і спокійно пережити зиму