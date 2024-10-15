Кипер рассказал о подготовке Одесской области к отопительному сезону

Одесская область готова к началу отопительного сезона. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Враг коварно действует, не известно какой будет зима. Но хочу сказать, что в конце прошлого сезона сразу началась подготовка к текущему. Практически на 100% подготовлены все котельные в сети, чтобы начать отопительный сезон. По прогнозу - до 1 ноября отопительный сезон начнется

Кипер добавил, что проверены все системы на объектах соцсферы, жилого фонда, тепловое и водопроводное хозяйство.

"Проводим ряд мероприятий для того, чтобы быть готовыми к любым событиям", - подчеркнул он.

Продолжается процесс по переводу котельных на альтернативные виды топлива.

Относительно сотрудничества - это Юнисеф, Говерла и другие наши партнеры, которые постоянно работают с нами. Оно предоставляют газопоршневые установки. Город Южный, город Черноморск, город Одесса сегодня работают над тем, чтобы обеспечить себя газопоршневыми установками и иметь уже стабильность и спокойствие в этом направлении. Это долгий и длительный процесс, но и президент проводил ставку по этому поводу, и КМУ также. Смотрим, где у нас болезненные города, подключаем наших партнеров, чтобы ускорить и спокойно пережить зиму