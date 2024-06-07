Туреччина може передати Одеській області плавучі електростанції: Кіпер розповів деталі
Київ • УНН
Керівництво Одеської області веде переговори з Туреччиною про передачу плавучих електростанцій для покриття дефіциту електроенергії. Планується розмістити по одному судну в Ізмаїлі, Одесі та Південному.
Керівництво Одеської області веде переговори з Туреччиною щодо передачі плавучих електростанцій, які перекриють дефіцит електроенергії. Про це під час брифінгу розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Працюємо із турецькою стороною, працює міністерство. У них є потужні судна, які видають 250 МВт. Є ті, що працюють на дизельному паливі та ті, що на газу. Ми вивчаємо питання щодо трьох таких суден: одне до Ізмаїла, одне до Одеси та одне до Південного поставити. В Одесі ми так, по суті, закриємо кілька районів міста. Зараз йдуть переговори, щоб зайшли кораблі, але вони мають перше запитання: "Забезпечте безпеку". Ми говоримо: "Ви Туреччина і є безпека, ви ж берете участь у всіх процесах
Крім того, триває діалог із портами щодо встановлення газопоршневих генераторів. Кіпер також додав, що регіон чекають серйозні випробування, пов'язані з нестачею електроенергії.
Я не тільки сам готуюся, я раджу і всім готується до частих та тривалих відключень світла. Ви ж бачите, що генерацію сьогодні розбито, у нас залишилася тільки атомна генерація. Плюс вивели на плановий ремонт два блоки. Коли їх запустять, ми вийдемо з п'яти годин на день зі світлом, можливо до десяти годин. Імпорт, який нам дають — його теж не вистачає. На Одещині взагалі немає генерації всередині, ми транзитний регіон