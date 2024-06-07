Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали

Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций, которые перекроют дефицит электроэнергии. об этом во время брифинга рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Работаем с турецкой стороной, работает Министерство. У них есть мощные суда, которые выдают 250 МВт. Есть те, что работают на дизельном топливе и те, что на газу. Мы изучаем вопросы по трем таким судам: одно в Измаил, одно в Одессу и одно в Южный. в Одессе мы так, по сути, закроем несколько районов города. Сейчас идут переговоры, чтобы зашли корабли, но у них есть первый вопрос: "обеспечьте безопасность". Мы говорим: "Вы Турция и есть безопасность, вы же участвуете во всех процессах - заявил Кипер.

Кроме того, продолжается диалог с портами по установке газопоршневых генераторов. Кипер также добавил, что регион ждут серьезные испытания, связанные с нехваткой электроэнергии.