Cкладна структура власності і проблеми з податковою: що відомо про компанію, яка вчинила скандал за дорогу на Одещині

Нещодавно на Одещині розгорівся скандал через те, що компанія "Олсідз Блек Сі" намагалася самовільно використовувати дорогу, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод". УНН розбирався, що сталося та що відомо про компанію-порушника.

Вказану дорогу компанія намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів порту "Південний". Однак, "Олсідз" не надала необхідний пакет документів та не вирішила це питання з "ОПЗ".

Так, 10 травня "Олсідз" самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1. Після цього відбулася робоча зустріч, на якій був обговорений алгоритм врегулювання проблемних питань. Проте 17 травня історія повторилася, і комерційна структура знову несанкціоновано пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. В результаті таких дій дорога була суттєво пошкоджена.

Однак "Одеський припортовий завод" сподівається цивілізовано вирішити питання і ще 21 травня направив "Олсідз" проект Договору про використання інфраструктури. Однак, досі чекає документи.

В "ОПЗ" наголошували, що вказана ділянка дороги знаходиться у санітарно-захисній зоні цього стратегічного підприємства, не є дорогою загального користування та призначена для евакуації співробітників.

Як виявилося, "Олсідз Блек Сі" давно має неоднозначну репутацію на ринку. Свій початок історія компанія під іншими назвами бере ще з 90-х років. Але у сучасному вигляді група компаній почала формуватися з 2010 року, коли між акціонерами стався конфлікт і кожен з них пішов своєю дорогою.

Група має складну структуру власності, у яку включені люксембурзькі та швейцарські компанії. Але все зводиться до двох ключових гравців - українського бізнесмена В’ячеслава Петрище та громадянина Швейцарії Врінса Корнеліса Мартінуса Пітера

За даними ЗМІ, складна структура власності, куди входять іноземці, у компанії не просто так. У 2020 році "Олсідз Блек Сі" фігурувала у списку українських компаній, які здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток. Загалом, того року від таких операцій бюджет України недоотримав 1,2 мільярди доларів, а компанії, які займалися такою діяльністю, ще й отримали відшкодування ПДВ від України.

Та це не всі проблеми з податками, які мала "Олсідз Блек Сі". Зокрема, компанія фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків під час закупівлі соняшнику.

Не відрізняється вказана комерційна структура і чесністю гри на ринку і дотриманням правил бізнесу. У 2020 році "Олсідз" потрапила у неприємну історію зі спробою вивезення соняшникової олії, яка їй не належала, з термінала UPSS в Миколаївській області. Олія, нібито, належала компанії "Снаппер" і перебувала під арештом. В UPSS відкрито заявили, що це неприкрита спроба рейдерства за участю правоохоронців, а її причина банально полягає у тому, що "Олсідз" не вистачає власної продукції для перевалки. В "Олсідз" виправдовувалися, що вони просто приймають участь у виконанні рішення суду, але на ринку в таке виправдання не дуже повірили.

Окрім того, компанія фігурувала у ще одному гучному скандалі. "Олсідз" запідозрили у розбавлянні соняшникової олії курячим жиром для зменшення собівартості продукції.

У вересні 2023 року БЕБ та СБУ провели обшуки на терміналі Allseeds у порту Південний у рамках перевірки контрагентів, з якими працювала компанія. Під час цих обшуків представники "Олсідз" вирішили не надавати документи, за якими й прийшли правоохоронці, а замість того почали заявляти, що їх роботу блокують.

Тож, складається враження, що для "Олсідз Блек Сі" звична справа ігнорувати цивілізовані закони бізнесу, а самовільний проїзд дорогою "ОПЗ" лиш чергова спроба проштовхнути свої інтереси і обійти закон.