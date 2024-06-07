Cкладна структура власності і проблеми з податковою: що відомо про компанію, яка вчинила скандал за дорогу на Одещині

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 13597 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 39964 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 62850 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108405 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133022 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137240 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 236495 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170806 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190134 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172987 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.8 м/с
50 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 25261 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 21023 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 24879 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 33224 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 39931 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236496 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 357994 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 373973 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289686 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58193 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75015 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86580 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169739 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172313 перегляди
Актуальне
Cкладна структура власності і проблеми з податковою: що відомо про компанію, яка вчинила скандал за дорогу на Одещині

Cкладна структура власності і проблеми з податковою: що відомо про компанію, яка вчинила скандал за дорогу на Одещині

Київ • УНН

 • 318924 перегляди

Що відомо про компанію "Олсідз Блек Сі", яка потрапила у скандал через те, що намагалася самовільно використовувати дорогу, яка знаходиться на балансі "ОПЗ".

Нещодавно на Одещині розгорівся скандал через те, що компанія "Олсідз Блек Сі" намагалася самовільно використовувати дорогу, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод". УНН розбирався, що сталося та що відомо про компанію-порушника.

Вказану дорогу компанія намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів порту "Південний". Однак, "Олсідз" не надала необхідний пакет документів та не вирішила це питання з "ОПЗ".

Так, 10 травня "Олсідз" самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1. Після цього відбулася робоча зустріч, на якій був обговорений алгоритм врегулювання проблемних питань. Проте 17 травня історія повторилася, і комерційна структура знову несанкціоновано пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. В результаті таких дій дорога була суттєво пошкоджена.

Однак "Одеський припортовий завод" сподівається цивілізовано вирішити питання і ще 21 травня направив "Олсідз" проект Договору про використання інфраструктури. Однак, досі чекає документи.

В "ОПЗ" наголошували, що вказана ділянка дороги знаходиться у санітарно-захисній зоні цього стратегічного підприємства, не є дорогою загального користування та призначена для евакуації співробітників.   

Як виявилося, "Олсідз Блек Сі" давно має неоднозначну репутацію на ринку. Свій початок історія компанія під іншими назвами бере ще з 90-х років. Але у сучасному вигляді група компаній почала формуватися з 2010 року, коли між акціонерами стався конфлікт і кожен з них пішов своєю дорогою.

Image

Група має складну структуру власності, у яку включені люксембурзькі та швейцарські компанії. Але все зводиться до двох ключових гравців - українського бізнесмена В’ячеслава Петрище та громадянина Швейцарії Врінса Корнеліса Мартінуса Пітера

За даними ЗМІ, складна структура власності, куди входять іноземці, у компанії не просто так. У 2020 році "Олсідз Блек Сі" фігурувала у списку українських компаній, які здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток. Загалом, того року від таких операцій бюджет України недоотримав 1,2 мільярди доларів, а компанії, які займалися такою діяльністю, ще й отримали відшкодування ПДВ від України.

Та це не всі проблеми з податками, які мала "Олсідз Блек Сі". Зокрема, компанія фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків під час закупівлі соняшнику.

Не відрізняється вказана комерційна структура і чесністю гри на ринку і дотриманням правил бізнесу. У 2020 році "Олсідз" потрапила у неприємну історію зі спробою вивезення соняшникової олії, яка їй не належала, з термінала UPSS в Миколаївській області. Олія, нібито, належала компанії "Снаппер" і перебувала під арештом. В UPSS відкрито заявили, що це неприкрита спроба рейдерства за участю правоохоронців, а її причина банально полягає у тому, що "Олсідз" не вистачає власної продукції для перевалки. В "Олсідз" виправдовувалися, що вони просто приймають участь у виконанні рішення суду, але на ринку в таке виправдання не дуже повірили.

Окрім того, компанія фігурувала у ще одному гучному скандалі. "Олсідз" запідозрили у розбавлянні соняшникової олії курячим жиром для зменшення собівартості продукції.

У вересні 2023 року БЕБ та СБУ провели обшуки на терміналі Allseeds у порту Південний у рамках перевірки контрагентів, з якими працювала компанія. Під час цих обшуків представники "Олсідз" вирішили не надавати документи, за якими й прийшли правоохоронці, а замість того почали заявляти, що їх роботу блокують.

Тож, складається враження, що для "Олсідз Блек Сі" звична справа ігнорувати цивілізовані закони бізнесу, а самовільний проїзд дорогою "ОПЗ" лиш чергова спроба проштовхнути свої інтереси і обійти закон.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НППублікації
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
yuzhneЮжне
liuksemburhЛюксембург
ukrainaУкраїна
mykolaivМиколаїв
odesaОдеса
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21