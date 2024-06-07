Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Киев • УНН
Что известно о компании "Олсидз Блэк Си", которая попала в скандал из-за того, что пыталась самовольно использовать дорогу, которая находится на балансе "ОПЗ".
Недавно в Одесской области разгорелся скандал из-за того, что компания "Олсидз Блэк Си" пыталась самовольно использовать дорогу, которая находится на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод". УНН разбирался, что произошло и что известно о компании-нарушителе.
Указанную дорогу компания пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам порта "Южный". Однако, "Олсидз "не предоставила необходимый пакет документов и не решила этот вопрос с "ОПЗ".
Так, 10 мая "Олсидз" самовольно пустила грузовой транспорт к причалу №1. После этого состоялась рабочая встреча, на которой был обсужден алгоритм урегулирования проблемных вопросов. Однако 17 мая история повторилась, и коммерческая структура снова несанкционированно пустила свой транспорт по пути стратегического предприятия. В результате таких действий дорога была существенно повреждена.
Однако "Одесский припортовый завод" надеется цивилизованно решить вопрос и еще 21 мая направил "Олсидз" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако, до сих пор ждет документы.
В "ОПЗ" отмечали, что указанный участок дороги находится в санитарно-защитной зоне этого стратегического предприятия, не является дорогой общего пользования и предназначен для эвакуации сотрудников.
Как оказалось, "Олсидз Блэк Си" давно имеет неоднозначную репутацию на рынке. Свое начало история компания под другими названиями берет еще с 90-х годов. Но в современном виде группа компаний начала формироваться с 2010 года, когда между акционерами произошел конфликт и каждый из них пошел своей дорогой.
Группа имеет сложную структуру собственности, в которую входят люксембургские и швейцарские компании. Но все сводится к двум ключевым игрокам-украинскому бизнесмену Вячеславу Петрище та гражданину Швейцарии Вринсу Корнелису Мартинусу Питеру.
По данным СМИ, сложная структура собственности, куда входят иностранцы, у компании не просто так. В 2020 году "Олсидз Блэк Си" фигурировала в списке украинских компаний, которые осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом избегали в Украине уплаты налога на прибыль. В общем, в том году от таких операций бюджет Украины недополучил 1,2 миллиарда долларов, а компании, которые занимались такой деятельностью, еще и получили возмещение НДС от Украины.
Но это не все проблемы с налогами, которые имела "Олсидз Блэк Си". В частности, компания фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника.
Не отличается указанная коммерческая структура и честностью игры на рынке и соблюдением правил бизнеса. в 2020 году "Олсидз" попала в неприятную историю с попыткой вывоза подсолнечного масла, которое ей не принадлежало, из терминала UPSS в Николаевской области. Масло, якобы, принадлежало компании "Снаппер" и находилось под арестом. В UPS открыто заявили, что это неприкрытая попытка рейдерства с участием правоохранителей, а ее причина банально заключается в том, что "Олсидз" не хватает собственной продукции для перевалки. В "Олсидз" оправдывались, что они просто принимают участие в исполнении решения суда, но на рынке в такое оправдание не очень поверили.
Кроме того, компания фигурировала в еще одном громком скандале. "Олсидз" заподозрили в разбавлении подсолнечного масла куриным жиром для уменьшения себестоимости продукции.
В сентябре 2023 года БЭб и СБУ провели обыски на терминале Allseeds в порту Южный в рамках проверки контрагентов, с которыми работала компания. Во время этих обысков представители "Олсидз" решили не предоставлять документы, по которым и пришли правоохранители, а вместо того начали заявлять, что их работу блокируют.
Поэтому, складывается впечатление, что для "Олсидз Блэк Си" привычное дело игнорировать цивилизованные законы бизнеса, а самовольный проезд по дороге "ОПЗ" лишь очередная попытка протолкнуть свои интересы и обойти закон.
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