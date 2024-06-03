"Олсідз" не вперше плює на правила цивілізованого бізнесу - намагалися вивезти чужу олію на свій термінал.

Намагання компанії "Олсідз Блек Сі" незаконно використовувати дорогу стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" - це вже не перший випадок, коли компанії групи "Олсідз" плюють на закони цивілізовано бізнесу та непорядно ведуть себе щодо інших учасників ринку, пише УНН.

Компанії, які роками займаються виробництвом та експортом соняшникової олії, турбуються про свою репутацію та збереження нормальних відносин не тільки зі своїми діловими партнерами, але з іншими учасниками ринку. Але, судячи з усього, у цьому випадку мова явно не про "Олсідз".

У 2020 році "Олсідз" потрапила у неприємну історію зі спробою вивезення соняшникової олії, яка їй не належала, з терміналу UPSS в Миколаївській області. Цьому передували три обшуки на терміналі, під час яких правоохоронці виявили більше ніж три тисячі тонн соняшникової олії. Люди в погонах стверджували, що олія, нібито, належала компанії "Снаппер" і за рішенням суду перебуває під арештом.

Хоча, керівництво терміналу переконувало, що олія вартістю більше ніж два мільйони доларів належить зовсім іншій компанії.

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Але найцікавіше у цій історії, що вивозити нібито арештовану олію приїхали вантажівки саме "Олсідз". Після чого в UPSS відкрито заявили, що це неприкрита спроба рейдерства за участю правоохоронців, а її причина банально полягає у тому, що "Олсідз" не вистачає власної продукції для перевалки.

В "Олсідз" виправдовувалися, що вони просто приймають участь у виконанні рішення суду, а соняшникову олію необхідно перевезти на їхній термінал згідно з договором з уповноваженою фірмою.

Однак, учасники ринку такого "благородства" "Олсідз" чомусь не оцінили. Бізнесмени та представники більшості українських терміналів практично в один голос заявили, що замість того, щоб проявити корпоративну солідарність та не добивати колег, як мінімум, скористалася ситуацією для власної вигоди.

Нагадаємо

У 2020 році, за даними ЗМІ, компанія "Олсідз Блек Сі" фігурувала у списку українських компаній, які здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток. Загалом, того року від таких операцій бюджет України недоотримав 1,2 мільярди доларів, а компанії, які займалися такою діяльністю, ще й отримали відшкодування ПДВ від України.

У 2019 році компанія "Олсідз Блек Сі" фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшнику. А у вересні минулого року до неї з обшуками прийшли БЕБ та СБУ.

Додатково

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура подала до суду на стратегічне підприємство.

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