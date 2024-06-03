"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал.

Попытка компании "Олсидз Блэк Си" незаконно использовать дорогу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" - это уже не первый случай, когда компании группы "Олсидз" плюют на законы цивилизованно бизнеса и непорядочно ведут себя в отношении других участников рынка, пишет УНН.

Компании, которые годами занимаются производством и экспортом подсолнечного масла, беспокоятся о своей репутации и сохранении нормальных отношений не только со своими деловыми партнерами, но с другими участниками рынка. Но, судя по всему, в данном случае речь явно не об "Олсидзе".

В 2020 году "Олсидз" попала в неприятную историю с попыткой вывоза подсолнечного масла, которое ей не принадлежало, из терминала UPSS в Николаевской области. Этому предшествовали три обыска на терминале, во время которых правоохранители обнаружили более трех тысяч тонн подсолнечного масла. Люди в погонах утверждали, что масло, якобы, принадлежало компании "Снаппер" и по решению суда находится под арестом.

Хотя, руководство терминала убеждало, что масло стоимостью более двух миллионов долларов принадлежит совсем другой компании.

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Но самое интересное в этой истории, что вывозить якобы арестованное масло приехали грузовики именно "Олсидз". После чего в UPSS открыто заявили, что это неприкрытая попытка рейдерства с участием правоохранителей, а ее причина банально заключается в том, что "Олсидз" не хватает собственной продукции для перевалки.

В "Олсидз" оправдывались, что они просто принимают участие в исполнении решения суда, а подсолнечное масло необходимо перевезти на их терминал согласно договору с уполномоченной фирмой.

Однако, участники рынка такого "благородства" "Олсидз" почему-то не оценили. Бизнесмены и представители большинства украинских терминалов практически в один голос заявили, что вместо того, чтобы проявить корпоративную солидарность и не добивать коллег, как минимум, воспользовалась ситуацией для собственной выгоды.

Напомним

В 2020 году, по данным СМИ, компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в списке украинских компаний, которые осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом избегали в Украине уплаты налога на прибыль. В общем, в том году от таких операций бюджет Украины недополучил 1,2 миллиарда долларов, а компании, которые занимались такой деятельностью, еще и получили возмещение НДС от Украины.

В 2019 году компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника. А в сентябре в прошлом году к ней с обысками пришли БЭБ и СБУ.

Дополнительно

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура подала в суд на стратегическое предприятие.

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству