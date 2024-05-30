Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
ГУР в Крыму повредили два катера рф - источник
США будут бойкотировать в ООН мероприятие с целью отдать дань памяти лидеру Ирана, погибшему в аварии вертолета - Reuters
Враг ночью ударил по акватории Очакова в Николаевской области
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На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет
Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Действия компании "Олсидз Блэк Си" могли нанести огромный ущерб государству из-за усложнения работы "зернового коридора".
ГУР в Крыму повредили два катера рф - источник
В ночь на 30 мая в оккупированном Крыму были слышны взрывы, и, по данным источников, два катера российской федерации, вероятно, типа КС-701 "Тунец", были поражены в результате операции ГУР Украины.
США будут бойкотировать в ООН мероприятие с целью отдать дань памяти лидеру Ирана, погибшему в аварии вертолета - Reuters
Соединенные Штаты, по сообщениям, будут бойкотировать чествование в ООН памяти покойного президента Ирана Ибрагима Раиси.
Враг ночью ударил по акватории Очакова в Николаевской области
Российская артиллерия нанесла удары в Николаевской области Украины 29 и 30 мая, но сообщений о пострадавших не поступало.
Курс валют на 30 мая: доллар продолжает свой рост
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 18 копеек, установив официальный обменный курс на 30 мая на уровне 40,4832 грн за доллар США.
На Хмельнитчине ночью уничтожили более 10 вражеских целей: пострадавших нет, в одном из городов частично отсутствует свет
В Хмельницкой области ночью силами ПВО было уничтожено более 10 вражеских целей. Атака привела к частичному отключению электроэнергии в одном из городов области. Без пострадавших.
Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах
Израиль заявляет, что он получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах, достигнув ключевой цели - помешать ХАМАСУ перевооружиться путем контрабанды оружия через туннели из Египта.
россияне ранили еще восемь жителей Донетчины
29 мая российские войска ранили еще восемь мирных жителей в Донецкой области.
В преддверии выборов в ЕС растёт киберугроза со стороны россии
Связанные с россией хакерский группы всё чаще атакуют европейскую киберинфраструктуру в преддверии выборов в Европарламент.
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно
Во время ночной атаки на Крым во временно оккупированной Керчи обломками сбитых ракет было повреждено два парома - железнодорожный и автомобильный.