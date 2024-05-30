Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" пожаловалась на огромные убытки из-за того, что ей запретили без разрешительных документов пользоваться дорогой стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" и одним из причалов порта Южный. Однако компания почему-то умалчивает, что ее действия могли нанести еще больший ущерб государству из-за усложнения работы "зернового коридора", пишет УНН.

Отметим, что "ОПЗ" является взрывопожароопасным объектом и специализируется на производстве аммиака, карбамида и тому подобное. С началом полномасштабной войны завод перепрофилировал часть собственных мощностей для того, чтобы принять участие в зерновой инициативе и заключил ряд сделок с трейдерами.

Поскольку "ОПЗ" является режимным предприятием, компания "Олсидз Блэк Си" должна была заключить с ним договор на использование указанной дороги . Однако не сделала этого и пыталась самовольно ею пользоваться для подъезда к причалу №1 порта Южный и загрузки судов растительным маслом.

Такими действиями "Олсидз" фактически поставила под срыв погрузку судов-контрагентов "Одесского припортового завода", что также негативно сказалось на работе "зернового коридора".

Участие в зерновой сделке сейчас является единственным источником дохода "Одесского припортового завода", что дает возможность стратегическому предприятию содержать уникальное оборудование.

Следует добавить, что указанная дорога, которой самовольно пыталась пользоваться компания "Олсидз", предназначена для экстренной эвакуации сотрудников "ОПЗ", в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, тем более в военное время.

Поэтому, если бы попытки компании "Олсидз Блэк Си" самовольно ездить к причалу по дороге "ОПЗ" не остановили, огромные убытки от этого понесло бы не только стратегическое предприятие, но и государство из-за сбоя работы "зернового коридора".

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Напомним

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров, компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура подала в суд на стратегическое предприятие.