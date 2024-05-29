Компания "Олсидз Блэк Си", которая незаконно пытается использовать дорогу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" и один из причалов порта Южный, громко заявляет, что является добропорядочной фирмой и, якобы, много делает для победы Украины. Однако, некоторые факты заставляют усомниться в искренности этих слов, пишет УНН.

Свое начало история "Олсидз" под другими названиями берет еще с 90-х годов. Но в современном виде группа компаний начала формироваться с 2010 года, когда между акционерами произошел конфликт и каждый из них пошел своей дорогой.

Группа имеет сложную структуру собственности, в которую включены люксембургские и швейцарские компании. Но все сводится к двум ключевым игрокам, которыми являются украинский бизнесмен Вячеслав Петрище и гражданин Швейцарии Вринс Корнелис Мартинус Питер.

К запутанной структуре собственности мы еще вернемся, но наличие компаний, зарегистрированных в других государствах, дает основания "Олсидз" постоянно хвастаться тем, что они привлекают иностранные инвестиции.

Хотя, на порядочность некоторых компаний группы это не особо повлияло. В 2017 году на "Олсидз Блэк Си" подали в суд за 24,5 миллионов гривен долга поставщику семян подсолнечника.

Стечение обстоятельств или нет, но уже в следующем году нидерландский банк развития предпринимательства FMO и украинский инвестиционный фонд Diligent Capital Partners через одну из люксембургских компаний выкупили 16% акций "Олсидз".

О том, во сколько обошлась сделка и сколько средств предоставили инвесторы - достоверной информации нет.

На сайте FMO указана информация, что банк инвестирует в экономику 85 стран мира, а на карте сотрудничества четко видно, что он осуществляет деятельность в беларуси. Конечно, хорошо, что не в россии. На третий год полномасштабной российской агрессии вести деятельность в стране, которая наравне с Ираном и КНДР является самым преданным союзником рф, - как-то немного странно.

Есть некоторые вопросы и по фонду Diligent Capital Partners. Какой-то целостной картины о его деятельности составить не удается. Судя по немногочисленным сообщениям на сайте, в фонде больше всего радуются, что их представители входят в наблюдательные советы различных предприятий.

Учитывая это, можно осторожно предположить, что фонд является определенной ширмой, которая должна демонстрировать определенную респектабельность "Олсидз" в глазах западных инвесторов. Ведь вопросы по деятельности компаний группы, в том числе и на Западе, есть.

Так, в 2020 году, по данным СМИ, компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в списке украинских компаний, которые осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом избегали в Украине уплаты налога на прибыль. В общем, в том году от таких операций бюджет Украины недополучил 1,2 миллиарда долларов, а компании, которые занимались такой деятельностью, еще и получили возмещение НДС от Украины.

В 2019 году компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника. А в сентябре прошлого года к ней с обысками пришли БЭБ и СБУ.

Такие неприглядные страницы бизнес-биографии должны были бы вызывать вопросы у действующих и потенциальных инвесторов. Поэтому "Олсидз Блэк Си" необходимо на публику показывать напускную добропорядочность с патриотическим уклоном.

Контекст

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров, компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось решить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако, вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура подала в суд на стратегическое предприятие.

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"