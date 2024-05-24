Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Незаконная отгрузка растительного масла на причале №1 порта "Южный" в Одессе, полностью разрушенная дорога стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" - вот такие последствия "бурной" деятельности малоизвестной скандальной коммерческой структуры "Олсидз Блэк Си".

О том, почему эта фирма не хочет вести цивилизованный бизнес, ставит под угрозу нормальное функционирование зернового коридора, а ее незаконную деятельность, фактически, покрывает Администрация морских портов Украины, рассказал в.и.о. председателя правления АО "Одесский припортовый завод" Юрий Ковальский в эксклюзивном интервью УНН.

- Начнем с того, что у нас есть вопросы к Администрации морских портов Украины относительно законности выдачи «Олсидз Блэк Си» разрешения на ведение своей хозяйственной деятельности на причале №1 порта «Южный». Ведь этот причал не может использоваться для погрузки судов растительным маслом.

Какими мотивами руководствовалась АМПУ, выдавая это разрешение, мы не можем понять. Но 10 мая без каких-либо согласований с нашей стороны грузовики «Олсидз» направились к причалу по дороге, которая находится на балансе «Одесского припортового завода». История повторились и 17 мая.

Вы вели какие-то переговоры с "Олсидз Блэк Си", чтобы они прекратили свою незаконную деятельность?

- Все это время мы пытались согласовать позиции с этой компанией и Администрацией морских портов Украины, чтобы достичь компромисса. Ведь на самом деле никаких проблем нет: необходимо определить алгоритм взаимодействия и подписать соответствующие документы по использованию дороги.

Более того, даже после 17 мая мы и в дальнейшем были открыты к сотрудничеству и 21 мая направили "Олсидз" проект договора об использовании нашей инфраструктуры, но никакого ответа не получили. 22 мая должен был состояться очередной раунд переговоров, но его неожиданно отменили.

Мы, как участники, зернового коридора, замечательного понимаем, важность его бесперебойного функционирования, а потому заинтересованы в максимально плодотворном сотрудничестве с компаниями, которые осуществляют экспорт аграрной продукции, ведь это поступления в бюджет и поддержка обороноспособности страны.

Давайте вернемся к дороге. Почему она стала яблоком раздора в ваших бизнес-отношениях с «Олсидз Блэк Си»?

- "Одесский припортовый завод" является стратегическим предприятием критической инфраструктуры. И это не просто участок обычной дороги, он предназначен для, в том числе, проведения экстренных эвакуационных мероприятий в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий различного характера.

В связи с этим АО «ОПЗ» был заключен ряд соглашений с трейдерами, которые присоединились к участию в зерновой инициативе, в том числе на использование автодороги, находящейся на балансе АО «ОПЗ» и проходящей через территорию припортового завода к причалам ПФ ГП «АМПУ». Это дало возможность иметь полный перечень автотранспорта на режимном предприятии на период военных действий, осуществлять надлежащую проверку автомобилей, которые попадают на территорию АО «ОПЗ», недопущение проникновения на территорию режимного предприятия посторонних лиц, исключить любые риски самовольного проникновения на территорию завода посторонних лиц с целью обеспечения безопасности на предприятии.

Это означает, что использование упомянутого участка дороги требует согласования дополнительных условий.

Вы упомянули, что «ОПЗ» присоединился к зерновой инициативе. С другими компаниями, с которыми вы сотрудничаете, тоже возникают проблемы или только «Олсидз Блэк Си» не хочет вести деловую деятельность цивилизованно?

- Действительно, "Одесский припортовый завод" перепрофилировал часть собственных мощностей для того, чтобы присоединиться к работе зернового коридора. Об этом стало известно агропроизводителям и трейдерам, которые поняли, что появился дополнительный пункт перевалки зерновой продукции на экспорт. И с ними у нас никаких проблем нет.

В рамках заключенных соглашений с трейдерами, мы имеем полный перечень автотранспорта, который заезжает на нашу территорию. Трейдеры к этому отнеслись с пониманием, ведь мы режимный объект, а потому имеем полное право осуществлять проверку машин, чтобы не допускать на территорию "ОПЗ" посторонних лиц.

Собственно так же цивилизованно мы хотели решить вопрос использования нашей инфраструктуры и с «Олсидз Блэк Си». Но эта компания вместо того, чтобы действовать в правовом поле, пошла по пути огульных обвинений в наш адрес.

Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию