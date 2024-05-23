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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию

Коммерческая структура уничтожила дорогу стратегическому предприятию

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 12:03  •  3985 просмотра

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Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" незаконно использовала и повредила дорогу, принадлежащую стратегическому предприятию "Одесский припортовый завод"

Компания «Олсидз Блэк Си» своими грузовиками разрушила дорогу, которая находится на балансе стратегического предприятия «Одесский припортовый завод». При том, что эта коммерческая структура не имела права пускать свой грузовой транспорт по этой дороге, пишет УНН.

Детали

Как отмечают в «Одесском припортовом заводе», указанную дорогу коммерческая структура пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам порта «Южный». Однако, «Олсидз Блэк Си» не предоставила необходимый пакет документов и не решила принципиальные вопросы с «ОПЗ» и Администрацией морских портов Украины.

10 мая компания самовольно пустила грузовой транспорт к причалу №1. После этого «Олсидз» решило якобы вернуться в правовое поле. Была даже проведена рабочая встреча, на которой был обсужден алгоритм урегулирования проблемных вопросов. 

Однако, 17 мая история повторилась, и коммерческая структура снова несанкционированно пустила свой транспорт по дороге стратегического предприятия. В результате таких действий дорога была существенно повреждена.

Но даже после этого "Одесский припортовый завод" пытался цивилизованно решить вопрос и 21 мая направил в адрес 21.05.2024 в адрес ООО "Олсидз Блэк Си". проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако, до сих пор никакого ответа не получил.

В "ОПЗ" отмечают, что указанный участок дороги находится в санитарно-защитной зоне этого стратегического предприятия, не является дорогой общего пользования и предназначен для проведения экстренных эвакуационных мероприятий, в случае угрозы или возникновении чрезвычайных ситуаций и аварий различного характера.   

То есть, ее использование требует соответствующих согласований в рамках действующего законодательства. Других трейдеров, которые используют дорогу, в том числе и в рамках зернового коридора,  такие  условия устраивают. Но в «Олсидз Блэк Си» решили пойти другим путем.

Дополнительно

Администрация морских портов Украины незаконно выдала разрешение коммерческой структуре "Олсидз Блэк Си" на использование причала № 1 порта "Южный" в Одессе.

Этот причал №1, к которому ведет упомянутая дорога, не предназначен для погрузки растительным маслом. И, по информации УНН, его могут использовать исключительно государственные предприятия.

Вчера, 22 мая, компания "Олсидз Блэк Си" организовала незаконное перекрытие дороги, которая ведет к причалу №1 порта "Южный".

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ЭкономикаКриминал и ЧП
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