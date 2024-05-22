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Маловідома комерційна структура заблокувала дорогу до Одеського припортового заводу (відео)

Маловідома комерційна структура заблокувала дорогу до Одеського припортового заводу (відео)

Київ • УНН

 • 18365 перегляди

Маловідома комерційна структура заблокувала дорогу до Одеського припортового заводу.

Маловідома комерційна структура сьогодні, 22 травня, організувала перекриття дороги до об’єкта критичної інфраструктури – Одеського припортового заводу, повідомляє УНН.

Як стало відомо УНН, ідеться про компанію Allseeds, якій, згідно з рішенням суду, було відмовлено у праві користуватися цією дорогою.

Однак, компанія вирішила влаштувати несанкціоновану акцію протесту і організувала перекриття дороги до стратегічного важливого об’єкта.

Як видно на відео, до перекриття комерційна структура залучила жінок та чоловіків похилого віку, які організовано і явно за чиєюсь вказівкою ходять пішохідним переходом.

Одеській припортовий завод є важливим учасником зернового коридору. А такими діями маловідома комерційна структура, фактично, блокує роботу коридору, зриває виконання зобов’язань порядних українських компаній з відвантаження зерна.

В умовах російської агресії такі дії – це не просто акція протесту, а саботаж та зазіхання на економічну безпеку нашої держави. І цим мали б зацікавитися правоохоронні органи.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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