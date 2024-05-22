Маловідома комерційна структура заблокувала дорогу до Одеського припортового заводу (відео)
Київ • УНН
Маловідома комерційна структура заблокувала дорогу до Одеського припортового заводу.
Маловідома комерційна структура сьогодні, 22 травня, організувала перекриття дороги до об’єкта критичної інфраструктури – Одеського припортового заводу, повідомляє УНН.
Як стало відомо УНН, ідеться про компанію Allseeds, якій, згідно з рішенням суду, було відмовлено у праві користуватися цією дорогою.
Однак, компанія вирішила влаштувати несанкціоновану акцію протесту і організувала перекриття дороги до стратегічного важливого об’єкта.
Як видно на відео, до перекриття комерційна структура залучила жінок та чоловіків похилого віку, які організовано і явно за чиєюсь вказівкою ходять пішохідним переходом.
Одеській припортовий завод є важливим учасником зернового коридору. А такими діями маловідома комерційна структура, фактично, блокує роботу коридору, зриває виконання зобов’язань порядних українських компаній з відвантаження зерна.
В умовах російської агресії такі дії – це не просто акція протесту, а саботаж та зазіхання на економічну безпеку нашої держави. І цим мали б зацікавитися правоохоронні органи.