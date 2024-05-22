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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)
Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу.
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
В сентябре 2023 года в учебники истории для учеников 11-х классов в Украине будет исключен раздел о полномасштабном вторжении россии в Украину.
Председатель ФЛА Закарпатья тренировался в форме с надписью Russia: в Федерации легкой атлетики отреагировали
Федерация легкой атлетики попросила дать правовую оценку действиям президента ФЛА Закарпатской области Олега Коноваленко, который был замечен на тренировке в форме с надписью Russia и якобы шутил об отделении Закарпатья от Украины.
Бронирование за 20 тысяч гривен или "экономическая мобилизация": как Рада предлагает бизнесу бороться с нехваткой работников
Комитет экономического развития предложил модель экономического бронирования, которая предусматривает ежемесячную выплату в размере 20 000 гривен за каждого стратегически важного сотрудника. Другим вариант для бизнеса-это" "экономическая мобилизация". Предприниматели будут работать на потребность ВСУ в тех сферах, где имеют больше компетентности, чем сами военные.
СБУ сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Бардашу
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу.
ВР одобрила введение ответственности за ненадлежащее содержание гражданских укрытий
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который вводит ответственность за ненадлежащее содержание гражданских укрытий, установив штрафные санкции и уголовную ответственность за нарушения, которые приводят к гибели людей или другим тяжелым последствиям.
Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля
россия, вероятно, перебросила еще два корабля, малый противолодочный корабль и базовый тральщик, из оккупированного Севастополя в Крыму в Новороссийск на фоне масштабных потерь вблизи Крыма.
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа
Украинский парламент отклонил законопроект, который предусматривал бы административные штрафы и задержания за нарушение комендантского часа во время военного положения, не набрав достаточного количества голосов во втором чтении.
В Германии из-за сильных дождей произошли наводнения, которые смывали автомобили в реку
Из-за проливных дождей, которые привели к затоплению улиц и подвалов в некоторых районах Германии, автомобили плавали по улицам, а люди оказались запертыми в своих домах. Сообщений о пострадавших не поступало.
Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием
россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием, на ту же работу, что и правительственный спутник США.