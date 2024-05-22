Малоизвестная коммерческая структура заблокировала дорогу к Одесскому припортовому заводу (видео)

Малоизвестная коммерческая структура сегодня, 22 мая, организовала перекрытие дороги к объекту критической инфраструктуры – Одесскому припортовому заводу, сообщает УНН.

Речь, как стало известно УНН, идет о компании Allseeds, которой, согласно решению суда, было отказано в праве пользоваться этой дорогой.

Однако, компания решила устроить несанкционированную акцию протеста и организовала перекрытие дороги к стратегическому важному объекту.

Как видно на видео, к перекрытию коммерческая структура привлекла женщин и мужчин пожилого возраста, которые организованно и явно по чьему-то указанию ходят по пешеходному переходу.

Одесский припортовый завод является важным участником зернового коридора. А такими действиями малоизвестная коммерческая структура, фактически, блокирует работу коридора, срывает выполнение обязательств порядочных украинских компаний по отгрузке зерна.

В условиях российской агрессии такие действия-это не просто акция протеста, а саботаж и посягательство на экономическую безопасность нашего государства. И этим должны были бы заинтересоваться правоохранительные органы.