АМКУ незаконно видає дозволи на користування причалом в порту "Південний" комерційним структурам
Київ • УНН
Адміністрація морських портів України незаконно видала дозволи комерційним структурам на використання причалу № 1 порту "Південний" в Одесі, призначеного виключно для державних підприємств.
Адміністрація морських портів України незаконно видає комерційним структурам дозволи на користування причалами, які, за нашою інформацією, призначені виключно для обслуговування державних підприємств, пише УНН.
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Мова йде про причал №1 порту "Південний" в Одесі. Так, АМПУ надало дозвіл на користування цим причалом і завантаження суден рослинною олією ТОВ "Сан Флауер Термінал". Хоча, згідно Реєстру портових операторів, ця компанія може надавати свої послуги виключно на причалах 5А та 5Б.
Більше того, причал №1 не призначений для навантаження рослинною олією. І за нашою інформацією його можуть використовувати виключно державні підприємства.
Судячи з усього, у зв’язці з ТОВ "Сан Флауер Термінал" по незаконному використанню причалу і навантаженню олії працювала ТОВ "Олсідз Блек Сі".
В "Олсідз" не заперечують свою діяльність на причалі №1 порту "Південний", але усі стрілки щодо незаконного дозволу переводять на Адміністрацію морських портів України.
"Ми зареєстрований портовий оператор. У нас погоджена РТК (робоча технологічна карта – ред.) на перевалку олії, тому оці питання трошки не до нас. У нас було бажання там вантажитися, ми виконали всі вимоги, які АМПУ нам поставила. І ми вже відвантажили перше судно (на причалі №1 – ред.) – ніяких питань. На другому судні виникла от така ситуація", - розповів на пресконференції 22 травня гендиректор "Олсідз Блек Сі" Сергій Охрименко.
Тобто, людину зовсім не бентежить, що його компанія використовує причал, не маючи на жодних законних підстав.
Хоча, все скидається на те, що між Асоціацією морських портів України "Олсідз Блек Сі" мала місце змова щодо незаконного використання причалу №1 порту "Південний". А Охрименко просто вирішив уникнути відповіді на незручне питання.
Нагадаємо
Вчора, 22 травня, компанія "Олсідз Блек Сі" організувала перекриття дороги, яка веде до причалу №1 порту "Південний" та перебуває на балансі "Одеського припортового заводу".