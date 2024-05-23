АМКУ незаконно выдает разрешения на пользование причалом в порту "Южный" коммерческим структурам

Администрация морских портов Украины незаконно выдает коммерческим структурам разрешения на пользование причалами, которые, по нашей информации, предназначены исключительно для обслуживания государственных предприятий, пишет УНН.

Детали

Речь идет о причале №1 порта "Южный" в Одессе. Так, АМПУ предоставило разрешение на пользование этим причалом и загрузку судов растительным маслом ООО "Сан Флауэр Терминал". Хотя, согласно Реестру портовых операторов, эта компания может предоставлять свои услуги исключительно на причалах 5А и 5Б.

Более того, причал №1 не предназначен для погрузки растительным маслом. И по нашей информации его могут использовать исключительно государственные предприятия.

Судя по всему, в связке с ООО "Сан Флауэр Терминал" по незаконному использованию причала и погрузке масла работала ООО "Олсидз Блэк Си".

В "Олсидз" не отрицают свою деятельность на причале №1 порта "Южный", но все стрелки относительно незаконного разрешения переводят на Администрацию морских портов Украины.

"Мы зарегистрированный портовый оператор. У нас согласована РТК (рабочая технологическая карта - ред.) на перевалку масла, поэтому эти вопросы немножко не к нам. У нас было желание там грузиться, мы выполнили все требования, которые АМПУ нам поставила. И мы уже отгрузили первое судно (на причале №1 - ред.) - никаких вопросов. На втором судне возникла вот такая ситуация", - рассказал на пресс-конференции 22 мая гендиректор "Олсидз Блэк Си" Сергей Охрименко.

То есть, человека совсем не смущает, что его компания использует причал, не имея на то никаких законных оснований.

Хотя, все смахивает на то, что между Ассоциацией морских портов Украины "Олсидз Блэк Си" имел место сговор относительно незаконного использования причала №1 порта "Южный". А Охрименко просто решил уйти от ответа на неудобный вопрос.

Напомним

Вчера, 22 мая, компания "Олсидз Блэк Си" организовала перекрытие дороги, которая ведет к причалу №1 порта "Южный" и находится на балансе "Одесского припортового завода".