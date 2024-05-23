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Комерційна структура знищила дорогу стратегічного підприємства

Комерційна структура знищила дорогу стратегічного підприємства

Київ • УНН

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Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" незаконно використовувала та пошкодила дорогу, що належить стратегічному підприємству "Одеський припортовий завод"

Компанія "Олсідз Блек Сі" своїми вантажівками зруйнувала дорогу, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод". При тому, що ця комерційна структура не мала права пускати свій вантажний транспорт цією дорогою, пише УНН.

Деталі

Як зазначають в "Одеському припортовому заводі", вказану дорогу комерційна структура намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів порту "Південний". Однак, "Олсідз Блек Сі" не надала необхідний пакет документів та не вирішило принципові питання з "ОПЗ" та Адміністрацією морських портів України.

10 травня компанія самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1. Після цього "Олсідз" вирішило нібито повернутися у правове поле. Була навіть проведена робоча зустріч, на якій був обговорений алгоритм врегулювання проблемних питань. 

Однак, 17 травня історія повторилася, і комерційна структура знову несанкціоновано пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. В результаті таких дій дорога була суттєво пошкоджена.

Але навіть після цього "Одеській припортовий завод" намагався цивілізовано вирішити питання і 21 травня направив на адресу 21.05.2024 на адресу ТОВ "Олсідз Блек Сі". проект Договору про використання інфраструктури. Однак, до цього часу жодної відповіді не отримав.

В "ОПЗ" наголошують, що вказана ділянка дороги знаходиться у санітарно-захисній зоні цього стратегічного підприємства, не є дорогою загального користування та призначена для проведення екстрених евакуаційних заходів, у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій та аварій різного характеру.   

Тобто, її використання потребує відповідних узгоджень в рамках чинного законодавства. Інших трейдерів, які використовують дорогу, у тому числі і в рамках зернового коридору,  такі  умови влаштовують. Але в "Олсідз Блек Сі" вирішили піти іншим шляхом.

Додатково

Адміністрація морських портів України незаконно видала дозвіл комерційній структурі "Олсідз Блек Сі" на використання причалу № 1 порту "Південний" в Одесі.

Цей причал №1, до якого веде згадана дорога, не призначений для навантаження рослинною олією. І, за інформацією УНН, його можуть використовувати виключно державні підприємства.

Вчора, 22 травня, компанія "Олсідз Блек Сі" організувала незаконне перекриття дороги, яка веде до причалу №1 порту "Південний".

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