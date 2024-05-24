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Ми відкриті до співпраці, але наші опоненти зривають роботу зернового коридору та ставлять під загрозу обороноздатність країни – "Одеський припортовий завод"

Київ • УНН

 • 267591 перегляди

Незаконне відвантаження рослинної олії на причалі №1 порту "Південний" в Одесі, вщент зруйнована дорога стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" - ось такі наслідки "бурхливої" діяльності маловідомої скандальної комерційної структури "Олсідз Блек Сі".

Незаконне відвантаження рослинної олії на причалі №1 порту "Південний" в Одесі, вщент зруйнована дорога стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" - ось такі наслідки "бурхливої" діяльності маловідомої скандальної комерційної структури "Олсідз Блек Сі".

Про те, чому ця фірма не хоче вести цивілізований бізнес, ставить під загрозу нормальне функціонування зернового коридору, а її незаконну діяльність, фактично, покриває Адміністрація морських портів України, розповів т.в.о голови правління АТ "Одеський припортовий завод" Юрій Ковальський в ексклюзивному інтерв’ю УНН.

– Почнемо з того, що у нас є запитання до Адміністрації морських портів України щодо законності видачі "Олсідз Блек Сі" дозволу на ведення своєї господарської діяльності на причалі №1 порту "Південний". Адже цей причал не може використовуватися для навантаження суден рослинною олією.

Якими мотивами керувалася АМПУ, видаючи цей дозвіл, ми не можемо зрозуміти. Але 10 травня без будь-яких погоджень з нашої сторони вантажівки "Олсідз" попрямували до причалу дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу". Історія повторилися і 17 травня.

Ви вели якісь перемовини з "Олсідз Блек Сі", щоб вони припинили свою незаконну діяльність?

– Весь цей час ми намагалися узгодити позиції з цією компанією та Адміністрацією морських портів України, щоб досягти компромісу. Адже насправді жодних проблем немає: необхідно визначити алгоритм взаємодії та підписати відповідні документи щодо використання дороги.

Більше того, навіть після 17 травня ми й надалі були відкриті до співпраці та 21 травня направили "Олсідз" проект договору про використання нашої інфраструктури, але жодної відповіді не отримали. 22 травня мав відбутися черговий раунд переговорів, але його несподівано скасували.

Ми, як учасники, зернового коридору, чудового розуміємо, важливість його безперебійного функціонування, а тому зацікавлені у максимально плідній співпраці з компаніями, які здійснюють експорт аграрної продукції, адже це надходження до бюджету та підтримка обороноздатності країни.

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Давайте повернемося до дороги. Чому вона стала яблуком розбрату у ваших бізнес-відносинах з "Олсідз Блек Сі"?

– "Одеський припортовий завод" є стратегічним підприємством критичної інфраструктури. І це не просто ділянка звичайної дороги, вона призначена для, у тому числі, проведення екстрених евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та аварій різного характеру.

У зв’язку з цим АТ "ОПЗ" було заключено низку угод з трейдерами, які долучились до участі у зерновій ініціативі, у томі числі на використання автошляху, що перебуває на балансі АТ "ОПЗ" та проходить через територію припортового заводу до причалів ПФ ДП "АМПУ". Це дало можливість мати повний перелік автотранспорту на режимному підприємстві на період військових дій, здійснювати належну перевірку автівок, які потрапляють на територію АТ "ОПЗ", недопущення проникнення на територію режимного підприємства сторонніх осіб, виключити будь-які ризики щодо самовільного проникнення на територію заводу сторонніх осіб з метою забезпечення безпеки на підприємстві.

Це означає, що використання згаданої ділянки дороги потребує узгодження додаткових умов.

Ви згадали, що "ОПЗ" долучився до зернової ініціативи. З іншими компаніями, з якими ви співпрацюєте, теж виникають проблеми чи тільки "Олсідз Блек Сі" не хоче вести ділову діяльність цивілізовано?

– Дійсно, "Одеський припортовий завод" перепрофілював частину власних потужностей для того, щоб долучитися до роботи зернового коридору. Про це стало відомо агровиробникам та трейдерам, які зрозуміли, що з’явився додатковий пункт перевалки зернової продукції на експорт. І з ними у нас жодних проблем немає.

У рамках укладених  угод з трейдерами, ми маємо повний перелік автотранспорту, який заїжджає на нашу територію. Трейдери до цього поставилися із розумінням, адже ми режимний об’єкт, а тому маємо повне право здійснювати перевірку машин, щоб не допускати на територію "ОПЗ" сторонніх осіб. 

Власне так само цивілізовано ми хотіли вирішити питання використання нашої інфраструктури і з "Олсідз Блек Сі". Але ця компанія замість того, щоб діяти у правовому полі, пішла шляхом огульних звинувачень на нашу адресу.

Комерційна структура знищила дорогу стратегічного підприємства23.05.24, 15:03 • 15659 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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