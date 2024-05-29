Дивні інвестори та експорт через треті країни: що приховує компанія "Олсідз Блек Сі", яка пішла війною на "Одеський припортовий завод"

Компанія "Олсідз Блек Сі", яка незаконно намагається використовувати дорогу стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" та один з причалів порту Південний, гучно заявляє, що є доброчесною фірмою і, нібито, багато робить для перемоги України. Однак, деякі факти змушують засумніватися у щирості цих слів, пише УНН.

Свій початок історія "Олсідз" під іншими назвами бере ще з 90-х років. Але у сучасному вигляді група компаній почала формуватися з 2010 року, коли між акціонерами стався конфлікт і кожен з них пішов своєю дорогою.

Група має складну структуру власності, у яку включені люксембурзькі та швейцарські компанії. Але все зводиться до двох ключових гравців, якими є український бізнесмен В’ячеслав Петрище та громадянин Швейцарії Врінс Корнеліс Мартінус Пітер.

До заплутаної структури власності ми ще повернемося, але наявність компаній, зареєстрованих в інших державах, дає підстави "Олсідз" постійно вихвалятися тим, що вони залучають іноземні інвестиції.

Хоча, на порядність деяких компаній групи це не особливо вплинуло. У 2017 році на "Олсідз Блек Сі" подали до суду за 24,5 мільйонів гривень боргу постачальнику насіння соняшника.

Збіг обставин чи ні, але вже наступного року нідерландський банк розвитку підприємництва FMO та український інвестиційний фонд Diligent Capital Partners через одну з люксембурзьких компаній викупили 16% акцій "Олсідз".

Про те, у скільки обійшлася угода і скільки коштів надали інвестори - достеменної інформації немає.

На сайті FMO вказана інформація, що банк інвестує в економіку 85 країн світу, а на мапі співпраці чітко видно, що він здійснює діяльність у білорусі. Звісно, добре, що не в росії. На третій рік повномасштабної російської агресії вести діяльність у країні, яка на рівні з Іраном та КНДР є найвідданішим союзником рф – якось трохи дивно.

Є деякі питання і по фонду Diligent Capital Partners. Якоїсь цілісної картини про його діяльність скласти не вдається. Судячи з нечисленних повідомлень на сайті, у фонді найбільше тішаться, що їхні представники входять до наглядових рад різноманітних підприємств.

З огляду на це, можна обережно припустити, що фонд є певною ширмою, яка має демонструвати певну респектабельність "Олсідз" в очах західних інвесторів. Адже питання по діяльності компаній групи, зокрема й на Заході, є.

Так, у 2020 році, за даними ЗМІ, компанія "Олсідз Блек Сі" фігурувала у списку українських компаній, які здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток. Загалом, того року від таких операцій бюджет України недоотримав 1,2 мільярди доларів, а компанії, які займалися такою діяльністю, ще й отримали відшкодування ПДВ від України.

У 2019 році компанія "Олсідз Блек Сі" фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшнику. А у вересні минулого року до неї з обшуками прийшли БЕБ та СБУ.

Такі непривабливі сторінки бізнес-біографії мали б викликати питання у діючих та потенційних інвесторів. Тому "Олсідз Блек Сі" необхідно на публіку показувати удавану добропорядність з патріотичним ухилом.

Контекст

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів, компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуації.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура подала до суду на стратегічне підприємство.

Ми відкриті до співпраці, але наші опоненти зривають роботу зернового коридору та ставлять під загрозу обороноздатність країни – "Одеський припортовий завод"