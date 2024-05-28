Проблеми з податковою та обшуки БЕБ: що відомо про компанію, яка самовільно користується дорогою стратегічного об'єкта на Одещині

ukenru
09:57 • 8767 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 27471 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52413 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68071 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111614 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135587 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138638 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239923 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171143 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190219 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.3 м/с
39 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40547 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 16918 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45966 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 23373 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 27815 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239923 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360816 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376267 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291722 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364746 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59823 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76460 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87884 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170517 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173084 перегляди
Актуальне
Проблеми з податковою та обшуки БЕБ: що відомо про компанію, яка самовільно користується дорогою стратегічного об'єкта на Одещині

Проблеми з податковою та обшуки БЕБ: що відомо про компанію, яка самовільно користується дорогою стратегічного об'єкта на Одещині

Київ • УНН

 • 205609 перегляди

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" замість оформлення дозвільних документів почала самовільно користуватися дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного об’єкта "Одеський припортовий завод".

На Одещині не стихає скандал через те, що комерційна структура "Олсідз Блек Сі" замість оформлення дозвільних документів почала самовільно користуватися дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного об’єкта "Одеський припортовий завод". Це вже не перший скандал, у якому фігурує ця компанія і, схоже, це її фірмовий стиль зчиняти галас замість того, щоб діяти по закону, пише УНН.

Деталі

Компанія "Олсідз Блек Сі" неодноразово мала проблеми з податковою службою. Зокрема, ще у 2019 році вказана комерційна структура фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшнику. Згідно з ухвалою Подільського районного суду Києва, з метою мінімізації податкових зобов’язань представниками групи "ALLSEEDS", до якої входить "Олсідз Блек Сі", створено схему з придбання соняшнику за готівкові кошти без відповідного відображення вказаних операцій з бухгалтерського та податкового обліку підприємств.

До того ж як стверджували журналісти, низка українських компаній у 2020 році для мінімізації податків використовували швейцарських посередників для перепродажу товару в інші країни. Серед таких українських компаній була і "Олсідз Блек Сі".

Крім того, у вересні 2023 року БЕБ та СБУ провели обшуки на терміналі Allseeds у порту Південний у рамках перевірки контрагентів, з якими працювала компанія. Під час цих обшуків компанія вирішила не надавати документи, за якими й прийшли правоохоронці, а замість того почали заявляти, що їх роботу блокують.

Податкові проблеми "Олсідз Блек Сі" наштовхують на те, що компанія звикла "нагинати" державу у власних інтересах. А в умовах воєнного стану недоплата податків виглядає ще більш цинічно.

Крім того, для компанії схоже звична справа ігнорувати цивілізовані закони бізнесу і замість цього кричати, що їм заважають працювати. Тож, постає питання, блокування роботи "Одеського припортового заводу" - чи не чергова це спроба "Олсідз Блек Сі" проштовхнути свої інтереси і обійти закон.

Нагадаємо

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів в порту "Південний" дорогу, що знаходиться на балансі "ОПЗ". Компанія не надала необхідний пакет документів для отримання відповідного дозволу на проїзд цим шляхом, а замість того почала самовільно нею користуватися.

Під час самовільного використання вказаної дороги компанія своїми вантажівками знищила дорожнє покриття.

Крім того, 22 травня, компанія "Олсідз Блек Сі" організувала перекриття дороги, яка веде до причалу №1 порту "Південний" та перебуває на балансі "Одеського припортового заводу".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НППублікації
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
odesaОдеса
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45