Проблеми з податковою та обшуки БЕБ: що відомо про компанію, яка самовільно користується дорогою стратегічного об'єкта на Одещині

На Одещині не стихає скандал через те, що комерційна структура "Олсідз Блек Сі" замість оформлення дозвільних документів почала самовільно користуватися дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного об’єкта "Одеський припортовий завод". Це вже не перший скандал, у якому фігурує ця компанія і, схоже, це її фірмовий стиль зчиняти галас замість того, щоб діяти по закону, пише УНН.

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Компанія "Олсідз Блек Сі" неодноразово мала проблеми з податковою службою. Зокрема, ще у 2019 році вказана комерційна структура фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшнику. Згідно з ухвалою Подільського районного суду Києва, з метою мінімізації податкових зобов’язань представниками групи "ALLSEEDS", до якої входить "Олсідз Блек Сі", створено схему з придбання соняшнику за готівкові кошти без відповідного відображення вказаних операцій з бухгалтерського та податкового обліку підприємств.

До того ж як стверджували журналісти, низка українських компаній у 2020 році для мінімізації податків використовували швейцарських посередників для перепродажу товару в інші країни. Серед таких українських компаній була і "Олсідз Блек Сі".

Крім того, у вересні 2023 року БЕБ та СБУ провели обшуки на терміналі Allseeds у порту Південний у рамках перевірки контрагентів, з якими працювала компанія. Під час цих обшуків компанія вирішила не надавати документи, за якими й прийшли правоохоронці, а замість того почали заявляти, що їх роботу блокують.

Податкові проблеми "Олсідз Блек Сі" наштовхують на те, що компанія звикла "нагинати" державу у власних інтересах. А в умовах воєнного стану недоплата податків виглядає ще більш цинічно.

Крім того, для компанії схоже звична справа ігнорувати цивілізовані закони бізнесу і замість цього кричати, що їм заважають працювати. Тож, постає питання, блокування роботи "Одеського припортового заводу" - чи не чергова це спроба "Олсідз Блек Сі" проштовхнути свої інтереси і обійти закон.

Нагадаємо

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів в порту "Південний" дорогу, що знаходиться на балансі "ОПЗ". Компанія не надала необхідний пакет документів для отримання відповідного дозволу на проїзд цим шляхом, а замість того почала самовільно нею користуватися.

Під час самовільного використання вказаної дороги компанія своїми вантажівками знищила дорожнє покриття.

Крім того, 22 травня, компанія "Олсідз Блек Сі" організувала перекриття дороги, яка веде до причалу №1 порту "Південний" та перебуває на балансі "Одеського припортового заводу".