Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Киев • УНН
Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" вместо оформления разрешительных документов начала самовольно пользоваться дорогой, которая находится на балансе стратегического объекта "Одесский припортовый завод".
В Одесской области не утихает скандал из-за того, что коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" вместо оформления разрешительных документов начала самовольно пользоваться дорогой, которая находится на балансе стратегического объекта "Одесский припортовый завод". Это уже не первый скандал, в котором фигурирует эта компания и, похоже, это ее фирменный стиль поднимать шум вместо того, чтобы действовать по закону, пишет УНН.
Детали
Компания "Олсидз Блэк Си" неоднократно имела проблемы с налоговой службой. В частности, еще в 2019 году указанная коммерческая структура фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника. Согласно постановлению Подольского районного суда Киева, с целью минимизации налоговых обязательств представителями группы "ALLSEEDS", в которую входит "Олсидз Блэк Си", создана схема по приобретению подсолнечника за наличные средства без соответствующего отражения указанных операций по бухгалтерскому и налоговому учету предприятий.
К тому же как утверждали журналисты, ряд украинских компаний в 2020 году для минимизации налогов использовали швейцарских посредников для перепродажи товара в другие страны. Среди таких украинских компаний была и "Олсидз Блэк Си".
Кроме того, в сентябре 2023 года БЭБ и СБУ провели обыски на терминале Allseeds в порту Южный в рамках проверки контрагентов, с которыми работала компания. Во время этих обысков компания решила не предоставлять документы, за которыми и пришли правоохранители, а вместо этого начали заявлять, что их работу блокируют.
Налоговые проблемы "Олсидз Блэк Си" наталкивают на то, что компания привыкла "нагибать" государство в собственных интересах. А в условиях военного положения недоплата налогов выглядит еще более цинично.
Кроме того, для компании похоже привычное дело игнорировать цивилизованные законы бизнеса и вместо этого кричать, что им мешают работать. Поэтому, возникает вопрос, блокирование работы "Одесского припортового завода" - не очередная ли это попытка "Олсидз Блэк Си" протолкнуть свои интересы и обойти закон.
Напомним
Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам в порту "Южный" дорогу, находящуюся на балансе "ОПЗ". Компания не предоставила необходимый пакет документов для получения соответствующего разрешения на проезд по этому пути, а вместо этого начала самовольно ею пользоваться.
Во время самовольного использования указанной дороги компания своими грузовиками уничтожила дорожное покрытие.
Кроме того, 22 мая, компания "Олсидз Блэк Си" организовала перекрытие дороги, которая ведет к причалу №1 порта "Южный" и находится на балансе "Одесского припортового завода".
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