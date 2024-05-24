Замість того, щоб отримати дозвільні документи на проїзд, комерційна структура подала в суд на “ОПЗ”
Київ • УНН
Замість того, цивілізовано розв'язати всі питання і подати необхідні документи для отримання дозволу на проїзд, “Олсідз Блек Сі” почала самовільно використовувати дорогу стратегічного підприємства.
Компанія "Олсідз Блек Сі" намагалася через суд отримати дозвіл на проїзд дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод". Господарський суд Одеської області відмовився розглядати заяву комерційної структури про забезпечення позову, пише УНН.
Вказану дорогу "Олсідз Блек Сі" намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів в порту "Південний". Проте компанія не надала необхідний пакет документів для отримання дозволу на проїзд цим шляхом і не розв'язала принципові питання з "ОПЗ" і Адміністрацією морських портів.
АМКУ незаконно видає дозволи на користування причалом в порту "Південний" комерційним структурам23.05.24, 09:56 • 17615 переглядiв
Замість того, цивілізовано розв'язати всі питання і подати необхідні документи для отримання дозволу на проїзд, "Олсідз Блек Сі" почала самовільно використовувати дорогу стратегічного підприємства. Після того, як "Одеський припортовий завод" почав вимагати припинити незаконні дії, компанія вирішила звернутись до суду.
Господарський суд Одеської області розглянувши заяву про забезпечення позову компанії "Олсідз Блек Сі" до "ОПЗ" щодо заборони перешкоджати проїзду їх автомобілів до причалу в порту "Південний" вирішив повернути її заявнику.
Нагадаємо
Під час самовільного використання дороги, що знаходиться на балансі "Одеського припортового заводу", компанія "Олсідз Блек Сі" своїми вантажівками знищила дорожнє покриття. В "ОПЗ" наголосили, що ця ділянка дороги знаходиться у санітарно-захисній зоні цього підприємства, не є дорогою загального користування та призначена для проведення екстрених евакуаційних заходів, у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та аварій різного характеру.
Крім того, 22 травня, компанія "Олсідз Блек Сі" організувала перекриття дороги, яка веде до причалу №1 порту "Південний" та перебуває на балансі "Одеського припортового заводу".