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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 10:32  •  34396 просмотра

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Вместо того, цивилизованно решить все вопросы и подать необходимые документы для получения разрешения на проезд, "Олсидз Блэк Си" начала самовольно использовать дорогу стратегического предприятия.

Компания "Олсидз Блэк Си" пыталась через суд получить разрешение на проезд по дороге, которая находится на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод". Хозяйственный суд Одесской области отказался рассматривать заявление коммерческой структуры об обеспечении иска, пишет УНН.

Указанную дорогу "Олсидз Блэк Си" пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам в порту "Южный". Однако компания не предоставила необходимый пакет документов для получения разрешения на проезд этим путем и не решила принципиальные вопросы с "ОПЗ" и Администрацией морских портов.

АМКУ незаконно выдает разрешения на пользование причалом в порту "Южный" коммерческим структурам23 мая 2024, 06:56 • 15360 просмотров

Вместо того, чтобы цивилизованно решить все вопросы и подать необходимые документы для получения разрешения на проезд, "Олсидз Блэк Си" начала самовольно использовать дорогу стратегического предприятия. После того, как "Одесский припортовый завод" потребовал прекратить незаконные действия, компания решила обратиться в суд.

Хозяйственный суд Одесской области рассмотрев заявление об обеспечении иска компании "Олсидз Блэк Си" к "ОПЗ" относительно запрета препятствовать проезду их автомобилей к причалу в порту "Южный" решил вернуть его заявителю.

Напомним

Во время самовольного использования дороги, находящейся на балансе "Одесского припортового завода", компания "Олсидз Блэк Си" своими грузовиками уничтожила дорожное покрытие. В "ОПЗ" отметили, что этот участок дороги находится в санитарно-защитной зоне этого предприятия, не является дорогой общего пользования и предназначен для проведения экстренных эвакуационных мероприятий, в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий различного характера.

Кроме того, 22 мая, компания "Олсидз Блэк Си" организовала перекрытие дороги, которая ведет к причалу №1 порта "Южный" и находится на балансе "Одесского припортового завода".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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polshaПольша
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