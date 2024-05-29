"ОПЗ" досі чекає документи від компанії "Олсідз", яка поставила під загрозу роботу "зернового коридору"

ukenru
09:57 • 4317 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 23644 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 51653 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67356 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111224 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135381 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138459 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239471 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171133 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190206 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39742 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 15297 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 45217 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 21975 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 26441 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239471 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360417 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376004 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291497 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59671 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76317 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87757 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170437 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173004 перегляди
Актуальне
"ОПЗ" досі чекає документи від компанії "Олсідз", яка поставила під загрозу роботу "зернового коридору"

"ОПЗ" досі чекає документи від компанії "Олсідз", яка поставила під загрозу роботу "зернового коридору"

Київ • УНН

 • 167812 перегляди

Одеський припортовий завод досі чекає документи від компанії "Олсідз".

"Одеський припортовий завод" досі не отримав необхідні документи від компанії "Олсідз Блек Сі" для оформлення дозволу на проїзд дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства. Хоча компанія заявляла про готовність зробити це оперативно, пише УНН.

"Олсідз Блек Сі" 10 травня самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1 порту Південний дорогою, що знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" і призначена для евакуації його співробітників. Після цього "Олсідз" запевнив представників "ОПЗ", що компанія готова співпрацювати та надати відповідні документи.

Однак, 17 травня історія повторилася, і компанія "Олсідз" знову несанкціоновано пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. У результаті чого була суттєво пошкоджена вказана дорога.

Окрім того, оскільки "ОПЗ" є важливою ланкою "зернового коридору", компанія "Олсідз" своїми діями фактично поставила під зрив навантаження зерном суден-контрагентів підприємства.

Навіть після цього "Одеський припортовий завод" намагався цивілізовано вирішити всі питання та 21 травня направив компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт договору про використання інфраструктури.

Проте замість того, щоб "оперативно" надати необхідні документи та вирішити всі спірні питання, компанія "Олсідз" обрала іншу стратегію – звернутися до суду, зібрати пресконференцію у Києві і полякати "жахливими" наслідками від заборони їм користуватись вказаною дорогою.

Як повідомили в "ОПЗ", до цього часу жодної відповіді від "Олсідз Блек Сі" щодо підписання договору про використання інфраструктури не надійшло.

Проблеми з податковою та обшуки БЕБ: що відомо про компанію, яка самовільно користується дорогою стратегічного об'єкта на Одещині28.05.24, 10:13 • 205610 переглядiв

Нагадаємо

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі", яка незаконно намагається використовувати дорогу "ОПЗ", гучно заявляє, що є доброчесною фірмою, однак фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшника та, за даними ЗМІ, була у списку українських компаній, якій здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікації
ukrainaУкраїна
odesaОдеса
kyivКиїв
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45