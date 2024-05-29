"ОПЗ" досі чекає документи від компанії "Олсідз", яка поставила під загрозу роботу "зернового коридору"
Київ • УНН
Одеський припортовий завод досі чекає документи від компанії "Олсідз".
"Одеський припортовий завод" досі не отримав необхідні документи від компанії "Олсідз Блек Сі" для оформлення дозволу на проїзд дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства. Хоча компанія заявляла про готовність зробити це оперативно, пише УНН.
"Олсідз Блек Сі" 10 травня самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1 порту Південний дорогою, що знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" і призначена для евакуації його співробітників. Після цього "Олсідз" запевнив представників "ОПЗ", що компанія готова співпрацювати та надати відповідні документи.
Однак, 17 травня історія повторилася, і компанія "Олсідз" знову несанкціоновано пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. У результаті чого була суттєво пошкоджена вказана дорога.
Окрім того, оскільки "ОПЗ" є важливою ланкою "зернового коридору", компанія "Олсідз" своїми діями фактично поставила під зрив навантаження зерном суден-контрагентів підприємства.
Навіть після цього "Одеський припортовий завод" намагався цивілізовано вирішити всі питання та 21 травня направив компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт договору про використання інфраструктури.
Проте замість того, щоб "оперативно" надати необхідні документи та вирішити всі спірні питання, компанія "Олсідз" обрала іншу стратегію – звернутися до суду, зібрати пресконференцію у Києві і полякати "жахливими" наслідками від заборони їм користуватись вказаною дорогою.
Як повідомили в "ОПЗ", до цього часу жодної відповіді від "Олсідз Блек Сі" щодо підписання договору про використання інфраструктури не надійшло.
Проблеми з податковою та обшуки БЕБ: що відомо про компанію, яка самовільно користується дорогою стратегічного об'єкта на Одещині28.05.24, 10:13 • 205610 переглядiв
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Комерційна структура "Олсідз Блек Сі", яка незаконно намагається використовувати дорогу "ОПЗ", гучно заявляє, що є доброчесною фірмою, однак фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшника та, за даними ЗМІ, була у списку українських компаній, якій здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток.