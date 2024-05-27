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На Одещині комерційна структура лякає "жахливими наслідками" через заборону їй самовільно користуватись дорогою стратегічного підприємства

На Одещині комерційна структура лякає "жахливими наслідками" через заборону їй самовільно користуватись дорогою стратегічного підприємства

Київ • УНН

 • 192681 перегляди

В Одеській області комерційна структура "Олсідз Блек Сі" заявляє, що через заборону їй самовільно користуватися дорогою, що знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод", будуть "жахливі наслідки".

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" заявляє, що через заборону їй самовільно користуватися дорогою, що знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод", будуть "жахливі наслідки", пише УНН.

Вказану дорогу "Олсідз Блек Сі" намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів в порту "Південний". Проте компанія не надала необхідний пакет документів для отримання дозволу на проїзд цим шляхом і не вирішила принципові питання з "ОПЗ" і Адміністрацією морських портів.

Замість того, щоб цивілізовано вирішити всі питання, "Олсідз Блек Сі" почала самовільно використовувати дорогу стратегічного підприємства і лякати "жахливими наслідками" від того, що їм заборонили це робити.

Ми відкриті до співпраці, але наші опоненти зривають роботу зернового коридору та ставлять під загрозу обороноздатність країни – "Одеський припортовий завод"24.05.24, 09:14 • 267591 перегляд

Зокрема нещодавно "Олсідз Блек Сі" провела пресконференцію у Києві, під час якої прозвучало, що через заборону їхнім вантажівкам їздити без дозволу дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства, відбувається накопичення автомобілів в районі "Одеського припортового заводу" і через обстріли водії перебувають під постійною небезпекою.

Проте, комерційна структура чомусь замовчує те, що ця ділянка дороги знаходиться у санітарно-захисній зоні стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод", не є дорогою загального користування та призначена для проведення екстрених евакуаційних заходів, у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та аварій різного характеру.

Також варто зазначити, що "ОПЗ" є вибухопожежонебезпечним об’єктом, і хоч у зв’язку з російською агресією основні виробничі потужності зупинені, але на території зберігається велика кількість вибухонебезпечних хімічних речовин.

Таким чином, постає риторичне питання, так для кого насправді будуть жахливими наслідки від самовільного використання "Олсідз Блек Сі" цієї ділянки дороги? Для комерційної структури, яка не хоче оформлювати документи для отримання дозволу на проїзд свого транспорту, чи для працівників стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод", яке цю дорогу використовує для екстрених евакуаційних заходів?

Нагадаємо

Під час самовільного використання дороги, що знаходиться на балансі "Одеського припортового заводу", компанія "Олсідз Блек Сі" своїми вантажівками знищила дорожнє покриття.

Крім того, 22 травня, компанія "Олсідз Блек Сі" організувала перекриття дороги, яка веде до причалу №1 порту "Південний" та перебуває на балансі "Одеського припортового заводу".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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