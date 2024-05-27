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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мирЭксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
В Одесской области коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут «ужасные последствия».
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций
С целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской, считает спикер ГПСУ.
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно.
Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1130 UAH/USD, девальвировав гривну на 19 копеек.
Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация
Украина может получить очередной транш от МВФ объемом более $2,2 млрд после успешного четвертого пересмотра программы расширенного финансирования, что увеличит общий объем полученного финансирования до $7,6 млрд.
В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей
Боевики исламистской группировки «Боко Харам» напали на деревню в штате Нигер, Нигерия, убив по меньшей мере 10 человек и похитив 160 других, преимущественно женщин и детей.
Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома
российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотника-камикадзе и артиллерии, повредив частное предприятие и жилые дома.
Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник
Дрон ГУР МОУ атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск оренбургской области рф, сообщил источник.
Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома
Российские войска обстреляли город Селидово Донецкой области управляемой авиационной бомбой 26 мая 2024 года около 22:50, повредив частные жилые дома, но обошлось без жертв.
В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ
В Новоорском районе оренбургской области в россии упал беспилотник.