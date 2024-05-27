В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут "ужасные последствия", пишет УНН.

Указанную дорогу "Олсидз Блэк Си" пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам в порту "Южный". Однако компания не предоставила необходимый пакет документов для получения разрешения на проезд по этому пути и не решила принципиальные вопросы с "ОПЗ" и Администрацией морских портов.

Вместо того, чтобы цивилизованно решить все вопросы, "Олсидз Блэк Си" начала самовольно использовать дорогу стратегического предприятия и пугать "ужасными последствиями" от того, что им запретили это делать.

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В частности, недавно "Олсидз Блэк Си" провела пресс-конференцию в Киеве, во время которой прозвучало, что из-за запрета их грузовикам ездить без разрешения по дороге, которая находится на балансе стратегического предприятия, происходит накопление автомобилей в районе "Одесского припортового завода" и из-за обстрелов водители находятся под постоянной опасностью.

Однако, коммерческая структура почему-то умалчивает то, что этот участок дороги находится в санитарно-защитной зоне стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", не является дорогой общего пользования и предназначен для проведения экстренных эвакуационных мероприятий, в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий различного характера.

Также стоит отметить, что "ОПЗ" является взрывопожароопасным объектом, и хотя в связи с российской агрессией основные производственные мощности остановлены, но на территории хранится большое количество взрывоопасных химических веществ.

Таким образом, возникает риторический вопрос, так для кого на самом деле будут ужасными последствия от самовольного использования "Олсидз Блэк Си" этого участка дороги? Для коммерческой структуры, которая не хочет оформлять документы для получения разрешения на проезд своего транспорта, или для работников стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", которое эту дорогу использует для экстренных эвакуационных мероприятий?

Напомним

Во время самовольного использования дороги, находящейся на балансе "Одесского припортового завода", компания "Олсидз Блэк Си" своими грузовиками уничтожила дорожное покрытие.



Кроме того, 22 мая, компания "Олсидз Блэк Си" организовала перекрытие дороги, которая ведет к причалу №1 порта "Южный" и находится на балансе "Одесского припортового завода".