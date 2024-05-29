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"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 08:15  •  69980 просмотра

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Одесский припортовый завод до сих пор ждет документы от компании "Олсидз".

"Одесский припортовый завод" до сих пор не получил необходимые документы от компании "Олсидз Блэк Си" для оформления разрешения на проезд по дороге, которая находится на балансе стратегического предприятия. Хотя компания заявляла о готовности сделать это оперативно, пишет УНН.

"Олсидз Блэк Си" 10 мая самовольно пустила грузовой транспорт к причалу №1 порта Южный по дороге, которая находится на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" и предназначена для эвакуации его сотрудников. После этого "Олсидз" заверил представителей "ОПЗ", что компания готова сотрудничать и предоставить соответствующие документы.

Однако, 17 мая история повторилась, и компания "Олсидз" снова несанкционированно пустила свой транспорт по дороге стратегического предприятия. В результате чего была существенно повреждена указанная дорога.

Кроме того, поскольку "ОПЗ" является важным звеном "зернового коридора", компания "Олсидз" своими действиями фактически поставила под срыв погрузки зерном судов-контрагентов предприятия.

Даже после этого "Одесский припортовый завод" пытался цивилизованно решить все вопросы и 21 мая направил компании "Олсидз Блэк Си" проект договора об использовании инфраструктуры.

Однако вместо того, чтобы "оперативно" предоставить необходимые документы и решить все спорные вопросы, компания "Олсидз" выбрала другую стратегию - обратиться в суд, собрать пресс-конференцию в Киеве и попугать "ужасными" последствиями от запрета им пользоваться указанной дорогой.

Как сообщили в "ОПЗ", до сих пор никакого ответа от "Олсидз Блэк Си" относительно подписания договора об использовании инфраструктуры не поступило.

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области28 мая 2024, 07:13 • 162400 просмотров

Напомним

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си", которая незаконно пытается использовать дорогу "ОПЗ", громко заявляет, что является добропорядочной фирмой, однако фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника и, по данным СМИ, была в списке украинских компаний, которой осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом избегали в Украине уплаты налога на прибыль.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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