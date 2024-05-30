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Компанія "Олсідз", яка пішла війною на "ОПЗ", могла завдати величезних збитків державі

Компанія "Олсідз", яка пішла війною на "ОПЗ", могла завдати величезних збитків державі

Київ • УНН

 • 258478 перегляди

Дії компанії "Олсідз Блек Сі" могли завдати величезних збитків державі через ускладнення роботи "зернового коридору".

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" поскаржилася на величезні збитки через те, що їй заборонили без дозвільних документів користуватися дорогою стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" та одним із причалів порту Південний. Проте компанія чомусь замовчує, що її дії могли завдати ще більших збитків державі через ускладнення роботи "зернового коридору", пише УНН.

Зазначимо, що "ОПЗ" є вибухопожежонебезпечним об’єктом та спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду тощо. З початком повномасштабної війни завод перепрофілював частину власних потужностей для того, щоб взяти участь у зерновій ініціативі та заключив низку угод з трейдерами.

Оскільки "ОПЗ" є режимним підприємством, компанія "Олсідз Блек Сі" мала укласти з ним договір на використання вказаної дороги . Проте не зробила цього та намагалася самовільно нею користуватись для під’їзду до причалу №1 порту Південний та завантаження суден рослинною олією.

Такими діями "Олсідз" фактично поставило під зрив навантаження суден-контрагентів "Одеського припортового заводу", що також негативно позначилося на роботі "зернового коридору".

Участь у зерновій угоді наразі є єдиним джерелом доходу "Одеського припортового заводу", що дає можливість стратегічному підприємству утримувати унікальне обладнання.

Слід додати, що вказана дорога, якою самовільно намагалася користуватися компанія "Олсідз", призначена для екстреної евакуації співробітників "ОПЗ", у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, тим більше у військовий час.

Тож, якби спроби компанії "Олсідз Блек Сі" самовільно їздити до причалу дорогою "ОПЗ" не зупинили, величезні збитки від цього понесло б не тільки стратегічне підприємство, а й держава через збій роботи "зернового коридору".

Дивні інвестори та експорт через треті країни: що приховує компанія "Олсідз Блек Сі", яка пішла війною на "Одеський припортовий завод"29.05.24, 08:39 • 173223 перегляди

Нагадаємо

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів, компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура подала до суду на стратегічне підприємство.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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