Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Группа компаний "Олсидз", которая пытается позиционировать себя добросовестным производителем подсолнечного масла, надежным партнером западных инвесторов и воюет с "Одесским припортовым заводом", фигурировала в громком скандале с масштабной фальсификацией продукции, которая из Украины шла на экспорт, пишет УНН.

Весной 2017 года "Олсидз" заподозрили в том, что они для уменьшения себестоимости продукции разбавляют подсолнечное масло куриным жиром. Как писали СМИ, на территории одного из предприятий "Олсидз" обнаружили грузовик с куриным жиром.

В компании, конечно, все отрицали и даже призвали правоохранителей провести тщательную проверку всех крупных маслоэкстракционных заводов – мол, кто-то занимается производством фальсификата, но только не они.

Другие участники рынка, в свою очередь, заявили, что таким образом "Олсидз" пытается отвести от себя подозрения, и подставляет под удар всю отрасль.

Обнаружить куриный жир в растительном масле достаточно сложно. Для этого необходимо провести лабораторный анализ с помощью жидкостной хроматографии. Оборудование для такого анализа достаточно дорогое, и в Украине практически не применяется. Но оно есть в западных лабораториях, откуда, собственно потянулись ниточки скандала, когда куриный жир в партии подсолнечного масла из Украины обнаружили в Нидерландах.

Выгода же фальсификаторов очевидна: если "правильно" разбавить масло куриным жиром то дополнительная прибыль составит около 500 долларов на тоне.

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Эксперты тогда отмечали, что без участия топ-менеджеров предприятий провернуть такую аферу невозможно и четко указывали, что "Ослидз" могла быть непосредственно причастна к производству фальсифицированного подсолнечного масла.

"Краш-маржа, то есть маржинальная прибыль предприятия при производстве масла, шрота и шелухи значительно сократилась в последние годы, а цены на сырье, то есть семена растут. И для того, чтобы выжить и оставаться на рынке, некоторые предприятия "переступают черту" и идут на разведение своей продукции куриным жиром. Причем чаще всего это целенаправленная политика менеджмента предприятия. Конечной точкой доставки куриного жира некоторые посредники, скупающие сырье, называют маслоэстракционный завод "Олсидз", расположенный в порту Южном, поскольку он имеет необходимые мощности, имея на одной территории и ОЭЗ, и емкости для хранения и прямую трубу, перекачивающую продукцию прямо в морское судно через причал с владельцем которого легко"договориться". Думаю, эти сведения требуют тщательной проверки со стороны правоохранителей, потому что предприятие входит в число крупнейших производителей", – рассказывал представитель Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

Некоторые участники рынка возможную противозаконную деятельность "Олсидз" связывали с долговой ямой. По информации СМИ, в 2014 году "Олсидз" открыла в "Сбербанке" кредитную линию на 68 миллионов долларов, и по состоянию на начало 2017 года вернула лишь 6 миллионов. При том, что срок возврата кредита истекал уже в 2018 году.

Напомним

В 2020 году, по данным СМИ, компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в списке украинских компаний, которые осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом избегали в Украине уплаты налога на прибыль. В общем, в том году от таких операций бюджет Украины недополучил 1,2 миллиарда долларов, а компании, которые занимались такой деятельностью, еще и получили возмещение НДС от Украины.

В 2019 году компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника. А в сентябре прошлого года к ней с обысками пришли БЭБ и СБУ.

Дополнительно

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров, компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура подала в суд на стратегическое предприятие.

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