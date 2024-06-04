"Прихильник" Булгакова та Фіцо: хто власник компанії "Олсідз", яка пішла війною на "ОПЗ"

Нещодавно на Одещині розгорівся скандал через те, що компанія "Олсідз Блек Сі" намагалася незаконно користуватися дорогою, що знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод". УНН дізнався, що відомо про власника вказаної компанії.

Голова групи "Олсідз" Вячеслав Петрище має досить неоднозначну репутацію на ринку та, як говорили, бізнес-партнери "не відрізняється чесністю ведення бізнесу". Зокрема, як писали ЗМІ, Петрище ще на початку своєї кар’єри "кинув" свого колишнього партнера з Греції Теодора Маргеллоса. Він хотів стати партнером грека в компанії Euromeal, яка торгувала зерновими та олійними культурами. Проте отримав відмову і тому вирішив піти з компанії. Та просто звільнитися було замало, тож Петрище та ще двоє менеджерів Маргеллоса пішли з компанії, забравши всі бази даних та переманивши до себе клієнтів. Менше, ніж через рик після звільнення Петрище, Маргеллос був вимушений продати компанію Euromeal.

Ще однією "чорною плямою" на репутації Петрище було те, що він працював з депутаткою від "Партії регіонів" Катериною Ващук . Проте після Революції Гідности став прихильником партії "Батьківщина". Крім того, Вячеслава Петрище пов’язували з Михайлом Саакашвілі, коли останній займав посаду голови Одеської ОДА.

Як виявилося, Петрище є "великим шанувальником" творчості російського письменника Михайла Булгакова, якого було визнано українофобом. Керівник "Олсідз" згадав всі твори письменника-українофоба, коментуючи на своїй фб-сторінці новину про екскурсію для нудистів у музеї Барселони.

До того ж, він підтримав вислів проросійського політика Роберта Фіцо про те, що "Україна є найкорумпованішою країною в світі" .

Тож не дивно, що і у "Олсідз Блек Сі" репутація на ринку як у компанії, яка плює на закони цивілізованого бізнесу. Зокрема, компанія "Олсідз Блек Сі" фігурувала у списку українських компаній, які здійснювали експортні операції через швейцарських посередників і таким чином уникали в Україні сплати податку на прибуток. Також У 2019 році компанія "Олсідз Блек Сі" фігурувала у кримінальному провадженні про мінімізацію податків при закупівлі соняшнику. А у вересні минулого року до неї з обшуками прийшли БЕБ та СБУ.

Гучний скандал з фальсифікатом соняшникової олії – до чого тут група компаній "Олсідз"

Нагадаємо

Компанія "Олсідз Блек Сі" отримала від Адміністрації морських портів України незаконний дозвіл на користування причалом №1 порту Південний, хоча він не призначений для навантаження суден рослинною олією.

Без підписання будь-яких договорів компанія намагалася спрямувати свій транспорт до причалу, дорогою, яка перебуває на балансі "Одеського припортового заводу", і призначена для евакуації на випадок надзвичайних ситуацій.

Керівництво ОПЗ намагалося вирішити ситуацію цивілізовано та 21 травня направило компанії "Олсідз Блек Сі" проєкт Договору про використання інфраструктури. Однак, замість того, щоб врегулювати всі питання, комерційна структура подала до суду на стратегічне підприємство.