"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

Недавно в Одесской области разгорелся скандал из-за того, что компания "Олсидз Блэк Си" пыталась незаконно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод". УНН узнал, что известно о владельце указанной компании.

Председатель группы " Олсидз "Вячеслав Петрище имеет достаточно неоднозначную репутацию на рынке и, как говорили, бизнес-партнеры"не отличается честностью ведения бизнеса". В частности, как писали СМИ, Петрище еще в начале своей карьеры "бросил" своего бывшего партнера из Греции Теодора Маргеллоса. Он хотел стать партнером грека в компании Euromeal, которая торговала зерновыми и масличными культурами. Однако получил отказ и поэтому решил уйти из компании. Но просто уволиться было мало, поэтому Петрище и еще двое менеджеров Маргеллоса ушли из компании, забрав все базы данных и переманив к себе клиентов. Меньше, чем из-за рыка после освобождения Петрище, Маргеллос был вынужден продать компанию Euromeal.

Еще одним "черным пятном" на репутации Петрище было то, что он работал с депутата от" Партии регионов " Екатериной Ващук . Однако после Революции Достоинства стал сторонником партии "Батькивщина". Кроме того, Вячеслава Петрище связывали с Михаилом Саакашвили, когда последний занимал должность главы Одесской ОГА.

Как оказалось, Петрище является "большим поклонником" творчества русского писателя Михаила Булгакова, которого было признано украинофобом. Руководитель "Олсидз" вспомнил все произведения писателя-украинофоба, комментируя на своей фб-странице новость об экскурсии для нудистов в музее Барселоны.

К тому же, он поддержал высказывание о российском политике Роберте Фицо о том, что "Украина является самой коррумпированной страной в мире" .

Не удивительно, что и у "Олсидз Блэк Си" репутация на рынке как у компании, которая плюс на законы цивилизованного бизнеса. В частности, компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в списке украинских компаний, которые осуществляли экспортные операции через швейцарских посредников и таким образом избегали в Украине уплаты налога на прибыль. Также в 2019 году компания "Олсидз Блэк Си" фигурировала в уголовном производстве о минимизации налогов при закупке подсолнечника. А в сентябре в прошлом году к ней с обысками пришли Бэб и СБУ.

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Напомним

Компания "Олсидз Блэк си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура подала в суд на стратегическое предприятие.