Уряд виділив із резервного фонду додаткові три мільярди грн на ремонт доріг
Київ • УНН
Кабмін виділив 3 млрд грн на ремонт трас міжнародного значення та логістичних маршрутів. Понад 140 бригад щодня відновлюють 40 тисяч м² покриття.
Кабінет міністрів виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.
Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення. Кошти спрямовуються насамперед на дороги міжнародного та національного значення – ключові логістичні маршрути, траси з інтенсивним рухом, а також дороги, які виконують важливу роль для евакуації та забезпечення прифронтових регіонів
Свириденко зазначила, що тривають поточні ремонти доріг. Понад 140 бригад, це більше 1100 працівників, щодня ремонтують близько 40 тис. м² покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Роботи прискорюють, щоб якнайшвидше зробити ключові маршрути безпечними. Обсяги ремонту мають сягнути 100–150 тис. м² на день.
Наступним етапом прем’єрка назвала перехід до масштабних ремонтів "картами", що забезпечить більш довговічне покриття доріг.
Найбільші обсяги робіт проводимо на таких міжнародних дорогах, як:
- М-05 Київ-Одеса – 10 521,4 м2;
- М-06 Київ-Чоп – 6 802 м2;
- М-14 Одеса-Мелітополь – 1 510 м2;
- М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) – 1 007 м2;
- М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський – 4 833 м2;
- М-28 Одеса - Южне - /М-14/ –3 700 м2.
Свириденко підкреслила, що з початку року вже ліквідовано майже 220 тис. м² пошкоджень дорожнього покриття.
Нагадаємо
Український уряд виділить 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямковий ремонт доріг. Роботи розпочато і мають бути завершені до 1 червня.