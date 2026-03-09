Уряд виділив із резервного фонду додаткові три мільярди грн на ремонт доріг

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 1770 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12007 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22186 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14709 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 35225 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29091 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45958 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65099 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107772 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56008 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30609 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39809 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 27894 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11578 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16291 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16462 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28067 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 35232 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39966 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107774 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1484 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3628 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3766 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11705 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30736 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Серіали
Fox News

Уряд виділив із резервного фонду додаткові три мільярди грн на ремонт доріг

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Кабмін виділив 3 млрд грн на ремонт трас міжнародного значення та логістичних маршрутів. Понад 140 бригад щодня відновлюють 40 тисяч м² покриття.

Уряд виділив із резервного фонду додаткові три мільярди грн на ремонт доріг

Кабінет міністрів виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Уряд виділяє додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на ремонт автомобільних доріг державного значення. Кошти спрямовуються насамперед на дороги міжнародного та національного значення – ключові логістичні маршрути, траси з інтенсивним рухом, а також дороги, які виконують важливу роль для евакуації та забезпечення прифронтових регіонів

- йдеться у повідомленні.

Свириденко зазначила, що тривають поточні ремонти доріг. Понад 140 бригад, це більше 1100 працівників, щодня ремонтують близько 40 тис. м² покриття на дорогах державного значення по всій Україні. Роботи прискорюють, щоб якнайшвидше зробити ключові маршрути безпечними. Обсяги ремонту мають сягнути 100–150 тис. м² на день.

Наступним етапом прем’єрка назвала перехід до масштабних ремонтів "картами", що забезпечить більш довговічне покриття доріг.

Найбільші обсяги робіт проводимо на таких міжнародних дорогах, як:

  • М-05 Київ-Одеса – 10 521,4 м2;
    • М-06 Київ-Чоп – 6 802 м2;
      •  М-14 Одеса-Мелітополь – 1 510 м2;
        • М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) – 1 007 м2;
          • М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський – 4 833 м2;
            • М-28 Одеса - Южне - /М-14/ –3 700 м2.

              Свириденко підкреслила, що з початку року вже ліквідовано майже 220 тис. м² пошкоджень дорожнього покриття.

              Нагадаємо

              Український уряд виділить 3 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямковий ремонт доріг. Роботи розпочато і мають бути завершені до 1 червня.

              Ольга Розгон

              СуспільствоЕкономіка
              Траса Київ-Одеса
              Державний бюджет
              Кабінет Міністрів України
              Юлія Свириденко
              Могилів-Подільський
              Південне (Южне)
              Бухарест
              Ковель
              Україна
              Мелітополь
              Чернівці
              Житомир
              Одеса
              Київ