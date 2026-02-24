Траса Київ-Одеса
Основна автомобільна магістраль України
Траса Київ–Одеса (автошлях М 05) — одна з найважливіших автомобільних доріг України, що з’єднує столицю Київ із портовим містом Одеса на Чорному морі. Вона забезпечує активний транспортний рух для пасажирів, вантажів та туристів і є ключовою для економіки країни.
Траса проходить через кілька областей України, включаючи Черкаську, Кіровоградську та Миколаївську, і є частиною міжнародного транспортного коридору.
1930
Початок будівництва дороги між Києвом та Одесою
1960
Завершено асфальтування основної частини траси
1980
Проведено модернізацію та розширення дорожнього полотна
2000
Початок активного ремонту та оновлення покриття
2015
Відремонтовано ключові ділянки та покращено безпеку руху
2020
Впроваджено нові дорожні знаки та освітлення на трасі
2025
Траса Київ–Одеса залишається головною магістраллю для пасажирських і вантажних перевезень