Траса Київ-Одеса

18:45 • 5910 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 10753 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 10318 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 10707 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 11516 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 12802 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13655 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12926 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23931 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13631 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23931 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 35036 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 53300 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 71555 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 74344 перегляди
Місця

Траса Київ-Одеса

Основна автомобільна магістраль України
Траса Київ–Одеса (автошлях М 05) — одна з найважливіших автомобільних доріг України, що з’єднує столицю Київ із портовим містом Одеса на Чорному морі. Вона забезпечує активний транспортний рух для пасажирів, вантажів та туристів і є ключовою для економіки країни. Траса проходить через кілька областей України, включаючи Черкаську, Кіровоградську та Миколаївську, і є частиною міжнародного транспортного коридору.
1930
Початок будівництва дороги між Києвом та Одесою
1960
Завершено асфальтування основної частини траси
1980
Проведено модернізацію та розширення дорожнього полотна
2000
Початок активного ремонту та оновлення покриття
2015
Відремонтовано ключові ділянки та покращено безпеку руху
2020
Впроваджено нові дорожні знаки та освітлення на трасі
2025
Траса Київ–Одеса залишається головною магістраллю для пасажирських і вантажних перевезень
Новини по темi
На кордоні з Молдовою обмежать рух через пункти пропуску у зв’язку зі складними погодними умовами

Держприкордонслужба обмежує рух через пункти пропуску на кордоні з Молдовою з 5:00 18 лютого 2026 року. Обмеження стосується вантажних автомобілів та пасажирських перевезень через складні погодні умови.

Суспільство • 17 лютого, 16:38 • 3764 перегляди
На трасі Одеса - Рені тимчасово обмежать рух для автобусів і вантажівок через негоду

18 лютого з 05:00 на автомобільній дорозі М-15 Одеса - Рені введено обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Це пов'язано з погіршенням погодних умов, зокрема крижаним дощем, снігом та ожеледицею.

Авто • 17 лютого, 13:55 • 3489 перегляди
В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення рухуVideo

В Україні через негоду сталося 377 ДТП, з них 87 у Києві. Патрульна поліція регулює рух та допомагає водіям у складних умовах.

Суспільство • 16 лютого, 09:27 • 10282 перегляди