Траса Київ-Одеса

Основна автомобільна магістраль України

Траса Київ–Одеса (автошлях М 05) — одна з найважливіших автомобільних доріг України, що з’єднує столицю Київ із портовим містом Одеса на Чорному морі. Вона забезпечує активний транспортний рух для пасажирів, вантажів та туристів і є ключовою для економіки країни. Траса проходить через кілька областей України, включаючи Черкаську, Кіровоградську та Миколаївську, і є частиною міжнародного транспортного коридору.