На трасі Одеса - Рені тимчасово обмежать рух для автобусів і вантажівок через негоду
Київ • УНН
18 лютого з 05:00 на автомобільній дорозі М-15 Одеса - Рені введено обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Це пов'язано з погіршенням погодних умов, зокрема крижаним дощем, снігом та ожеледицею.
18 лютого з 05:00 на всій протяжності автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені буде введено тимчасове обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту у зв’язку з погіршенням погодних умов. Про це повідомляє Агенція відновлення, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, рішення ухвалене через крижаний дощ, сніг, сильні пориви вітру та ожеледицю, які створюють підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху. Превентивні заходи запроваджуються з метою уникнення дорожньо-транспортних пригод і забезпечення безпеки водіїв.
Для легкового транспорту рух на трасі залишається без обмежень. Про відновлення руху для обмежених категорій транспорту буде повідомлено додатково. Водіїв просять поставитися до ситуації з розумінням та заздалегідь планувати маршрути.
Нагадаємо
Після циклону 17 лютого дороги в низці областей України засніжені, можливі перемети. Проїзд основними шляхами забезпечено, крім частини траси Т-24-01 на Кіровоградщині, де є обмеження руху через загрозу зсуву.