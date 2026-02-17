$43.170.07
12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
На трасі Одеса - Рені тимчасово обмежать рух для автобусів і вантажівок через негоду

Київ • УНН

 • 136 перегляди

18 лютого з 05:00 на автомобільній дорозі М-15 Одеса - Рені введено обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту. Це пов'язано з погіршенням погодних умов, зокрема крижаним дощем, снігом та ожеледицею.

18 лютого з 05:00 на всій протяжності автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені буде введено тимчасове обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту у зв’язку з погіршенням погодних умов. Про це повідомляє Агенція відновлення, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, рішення ухвалене через крижаний дощ, сніг, сильні пориви вітру та ожеледицю, які створюють підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху. Превентивні заходи запроваджуються з метою уникнення дорожньо-транспортних пригод і забезпечення безпеки водіїв.

Для легкового транспорту рух на трасі залишається без обмежень. Про відновлення руху для обмежених категорій транспорту буде повідомлено додатково. Водіїв просять поставитися до ситуації з розумінням та заздалегідь планувати маршрути.

Нагадаємо

Після циклону 17 лютого дороги в низці областей України засніжені, можливі перемети. Проїзд основними шляхами забезпечено, крім частини траси Т-24-01 на Кіровоградщині, де є обмеження руху через загрозу зсуву.

Андрій Тимощенков

