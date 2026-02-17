$43.170.07
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
12:23 • 7066 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
12:15 • 9070 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 13102 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 20772 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залог
17 февраля, 04:30 • 31596 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 42845 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51313 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38309 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 64583 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
публикации
Эксклюзивы
На трассе Одесса - Рени временно ограничат движение для автобусов и грузовиков из-за непогоды

Киев • УНН

 • 152 просмотра

18 февраля с 05:00 на автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени введено ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности ледяным дождем, снегом и гололедицей.

На трассе Одесса - Рени временно ограничат движение для автобусов и грузовиков из-за непогоды

18 февраля с 05:00 на всем протяжении автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени будет введено временное ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает Агентство восстановления, передает УНН.

Подробности

Как отмечается, решение принято из-за ледяного дождя, снега, сильных порывов ветра и гололеда, которые создают повышенную опасность для участников дорожного движения. Превентивные меры вводятся с целью избежания дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности водителей.

Для легкового транспорта движение на трассе остается без ограничений. О возобновлении движения для ограниченных категорий транспорта будет сообщено дополнительно. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты.

Напомним

После циклона 17 февраля дороги в ряде областей Украины заснежены, возможны переметы. Проезд по основным дорогам обеспечен, кроме части трассы Т-24-01 в Кировоградской области, где есть ограничения движения из-за угрозы оползня.

Андрей Тимощенков

