На трассе Одесса - Рени временно ограничат движение для автобусов и грузовиков из-за непогоды
Киев • УНН
18 февраля с 05:00 на автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени введено ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий, в частности ледяным дождем, снегом и гололедицей.
18 февраля с 05:00 на всем протяжении автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени будет введено временное ограничение движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает Агентство восстановления, передает УНН.
Подробности
Как отмечается, решение принято из-за ледяного дождя, снега, сильных порывов ветра и гололеда, которые создают повышенную опасность для участников дорожного движения. Превентивные меры вводятся с целью избежания дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности водителей.
Для легкового транспорта движение на трассе остается без ограничений. О возобновлении движения для ограниченных категорий транспорта будет сообщено дополнительно. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты.
Напомним
После циклона 17 февраля дороги в ряде областей Украины заснежены, возможны переметы. Проезд по основным дорогам обеспечен, кроме части трассы Т-24-01 в Кировоградской области, где есть ограничения движения из-за угрозы оползня.