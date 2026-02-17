Основні дороги проїзні попри сніг через циклон, на Кіровоградщині є обмеження через загрозу зсуву - дорожники

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:48 • 3666 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 10918 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 23432 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 34796 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 44249 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 35118 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 54835 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33449 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61942 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27728 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
70%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 14139 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 10884 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 11131 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 8542 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 11192 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 2052 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 25791 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 36239 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 54825 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61940 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Женева
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 66 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 19288 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 17098 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 19735 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 28377 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Facebook
Instagram

Основні дороги проїзні попри сніг через циклон, на Кіровоградщині є обмеження через загрозу зсуву - дорожники

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Після циклону дороги в низці областей засніжені, можливі перемети. Проїзд основними шляхами забезпечено, крім частини траси Т-24-01 на Кіровоградщині, де є обмеження руху через загрозу зсуву.

Основні дороги проїзні попри сніг через циклон, на Кіровоградщині є обмеження через загрозу зсуву - дорожники

Дороги після проходження циклону у низці областей місцями засніжені, можливі перемети, але проїзд основними шляхами забезпечено, оккрім частини траси Т-24-01 у Кіровоградській області, там є обмеження руху через загрозу зсуву, повідомили в Агентстві відновлення у вівторок, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, на ранок на всій території країни було без опадів.

"На перевальних ділянках без опадів, покриття місцями мокре, температура -7–5°С. У більшості західних і північних областей, де напередодні проходив сніговий циклон, покриття місцями засніжене, можливі перемети", - ідеться у повідомленні

Дорожні служби проводять снігоочисні роботи та обробляють автошляхи протиожеледними матеріалами. 

Проїзд дорогами державного значення забезпечено, крім ділянки дороги Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраїнка — Бобринець — Устинівка (км 148+305, с. Рівне) в Кіровоградській області. Обмеження руху запроваджено через підйом рівня води в річці Чорний Ташлик та підтоплення вказаної дороги. Рух для всіх транспортних засобів закрито (загроза зсуву)

- повідомили дорожники.

У Кропивницькому через розлив річки затопило притулок для тварин17.02.26, 11:04 • 1736 переглядiв

Як повідомляється, довжина підтоплення понад 300 м, рівень води - понад 20 см. "Об’їзд для легкового транспорту можливий дорогами Рівненської громади. Після спаду води рух буде відновлено", - зазначили дорожники.

На 17 лютого оголошено штормове попередження: на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця - І рівень небезпечності, жовтий. Сьогодні вдень у південних і південно-східних областях очікуються сніг та дощ, місцями ожеледь. 

Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні15.02.26, 10:20 • 76364 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоАвтоПогода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Кіровоградська область