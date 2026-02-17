Основні дороги проїзні попри сніг через циклон, на Кіровоградщині є обмеження через загрозу зсуву - дорожники
Київ • УНН
Після циклону дороги в низці областей засніжені, можливі перемети. Проїзд основними шляхами забезпечено, крім частини траси Т-24-01 на Кіровоградщині, де є обмеження руху через загрозу зсуву.
Дороги після проходження циклону у низці областей місцями засніжені, можливі перемети, але проїзд основними шляхами забезпечено, оккрім частини траси Т-24-01 у Кіровоградській області, там є обмеження руху через загрозу зсуву, повідомили в Агентстві відновлення у вівторок, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, на ранок на всій території країни було без опадів.
"На перевальних ділянках без опадів, покриття місцями мокре, температура -7–5°С. У більшості західних і північних областей, де напередодні проходив сніговий циклон, покриття місцями засніжене, можливі перемети", - ідеться у повідомленні
Дорожні служби проводять снігоочисні роботи та обробляють автошляхи протиожеледними матеріалами.
Проїзд дорогами державного значення забезпечено, крім ділянки дороги Т-24-01 Городище — Шпола — Новоукраїнка — Бобринець — Устинівка (км 148+305, с. Рівне) в Кіровоградській області. Обмеження руху запроваджено через підйом рівня води в річці Чорний Ташлик та підтоплення вказаної дороги. Рух для всіх транспортних засобів закрито (загроза зсуву)
У Кропивницькому через розлив річки затопило притулок для тварин17.02.26, 11:04 • 1736 переглядiв
Як повідомляється, довжина підтоплення понад 300 м, рівень води - понад 20 см. "Об’їзд для легкового транспорту можливий дорогами Рівненської громади. Після спаду води рух буде відновлено", - зазначили дорожники.
На 17 лютого оголошено штормове попередження: на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця - І рівень небезпечності, жовтий. Сьогодні вдень у південних і південно-східних областях очікуються сніг та дощ, місцями ожеледь.
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні15.02.26, 10:20 • 76364 перегляди