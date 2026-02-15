$42.990.00
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні

Київ • УНН

 • 118 перегляди

В Україні найближчі два дні очікуються опади, а з 17 лютого - зниження температури. Температура вночі та вдень сягатиме 1-9° морозу.

Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні

В Україну повертаються морози та сніг. Як повідомили в Укргідрометцентрі,  найближчі два дні очікуються опади, а з 17 лютого - зниження температури, передає УНН.

У найближчі дві доби в Україні помірні, в більшості західних, північних та центральних областей значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень в західних, північних та Вінницькій областях 1-9° морозу, на решті території від 3° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та південному сході країни 3-8° тепла, в Криму до 14° 

- повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, 15 лютого на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, вдень у південній частині пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

17 лютого в Україні припинення опадів, зниження температури на 4-8°.

Шмигаль доручив усім службам прискорити ремонти, оскільки в Україну знову йдуть морози12.02.26, 22:30 • 14128 переглядiв

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Вінницька область
Крим
Україна