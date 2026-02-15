Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Київ • УНН
В Україні найближчі два дні очікуються опади, а з 17 лютого - зниження температури. Температура вночі та вдень сягатиме 1-9° морозу.
В Україну повертаються морози та сніг. Як повідомили в Укргідрометцентрі, найближчі два дні очікуються опади, а з 17 лютого - зниження температури, передає УНН.
У найближчі дві доби в Україні помірні, в більшості західних, північних та центральних областей значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу та дощу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень в західних, північних та Вінницькій областях 1-9° морозу, на решті території від 3° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та південному сході країни 3-8° тепла, в Криму до 14°
За даними Укргідрометцентру, 15 лютого на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, вдень у південній частині пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.
17 лютого в Україні припинення опадів, зниження температури на 4-8°.
